نيوم يهزم الرياض بهدف لاكازيت في دوري روشن

حقق فريق نيوم فوزًا ثمينًا على ضيفه فريق الرياض بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم دوري روشن.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 55 عن طريق لاعب نيوم ألكسندر لاكازيت، بعد أداء متوازن من الفريقين، قبل أن ينجح نيوم في استثمار إحدى الفرص وترجمتها إلى هدف منح أصحاب الأرض ثلاث نقاط مهمة في مشوارهم بالدوري.

وشهدت المباراة تنافسًا قويًا بين الطرفين، حيث حاول فريق الرياض العودة في النتيجة خلال الدقائق المتبقية، إلا أن دفاع نيوم حافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليؤكد الفريق حضوره في منافسات الدوري السعودي للمحترفين.