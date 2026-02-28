Icon

دوري انفجارات في العاصمة الإيرانية

هجوم إسرائيلي أمريكي على إيران.. وطهران تستهدف تل أبيب

السبت ٢٨ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٥٩ مساءً
هجوم إسرائيلي أمريكي على إيران.. وطهران تستهدف تل أبيب
المواطن - فريق التحرير

وسط التحشيد العسكري الأميركي الكبير في المنطقة، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم السبت البدء بهجوم استباقي ضد إيران، مضيفاً أنه تم فرض حالة طوارئ فورية في جميع أنحاء إسرائيل.

فيما أوضحت مصادر، أن الهجمات أميركية إسرائيلية مشتركة. وأضاف أنه تم إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي، وتعليق جميع النشاطات، وفقا لـ”العربية”.

بداية الهجوم على إيران

بالتزامن دوت صفارات الإنذار في مناطق إسرائيلية عدة بعد رصد إطلاق صواريخ إيرانية.

وتم رصد إطلاق صواريخ إيرانية تجاه شمال إسرائيل، بينها صفد وحيفا. وأضافت أنه تم استهداف تل أبيب بعدة صواريخ إيرانية.

كما أشارت إلى دوي صافرات إنذار في الأردن، وسماع دوي انفجار في البحرين والكويت والأردن.

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي لاحقاً أنه رصد إطلاق عدة موجات من الصواريخ الإيرانية نحو الشمال والجنوب.

وكان مسؤول إسرائيلي دفاعي أوضح سابقاً أن العملية العسكرية ضد إيران جرى الإعداد لها قبل أشهر، وحدد موعدها بالتنسيق مع أميركا منذ أسابيع.

المرحلة الأولى للهجوم

كما أشارت مصادر إسرائيلية إلى أن المرحلة الأولى من الهجمات قد ستستمر لمدة 4 أيام، معتبرة أنها استكمال لحرب الـ 12 يوماً التي شنت الصيف الماضي (يوليو 2025).

فيما قال مصدر أميركي إن الحملة العسكرية الأميركية الحالية قد تستمر نحو 10 أيام، وفق ما نقلت شبكة “سي بي أس” الأميركية.

في المقابل، أكد مسؤول إيراني أن بلاده ترد بشكل “ساحق وقوي” على الهجمات. وأعلن الحرس الثوري أنه بدأ هجوما مضادا بالصواريخ والمسيّرات.

كما أفاد مسؤول إيراني رفيع بأن “كل أصول ومصالح أميركا في الشرق الأوسط باتت هدفا مشروعا لنا”. وأكد أن “سيناريوهات لم تكن مطروحة سابقا أصبحت واقعا الآن”.

أتى ذلك، بعدما سمع دوي عدة انفجارات في العاصمة طهران، بينما تصاعدت أعمدة الدخان. إذ دوت 3 انفجارات وسط طهران، فيما سقطت عدة صواريخ على شارع الجامعة ومنطقة الجمهورية في طهران، حسب ما أفادت وسائل إعلان محلية.

انفجار في العاصمة طهران

في حين أفادت معلومات باستهداف وزارة الاستخبارات في العاصمة الإيرانية. وأضافت أن دوي انفجارات سمع في شرق وغرب طهران حيث بعض قواعد الحرس الثوري.

كذلك طالت الضربات قم وأصفهان ومنطقة كرمنشاه التي تعتبر الأقرب من حيث المسافة الجغرافية إلى إسرائيل، فضلا عن قرج ومدينة تبريز.

كما استهدف هجوم إسرائيلي قواعد عسكرية في جاهبار وكنارك جنوب شرقي إيران.

هذا وسجل انقطاع لخطوط الهاتف المحمول في أجزاء من شرق وغرب طهران وضعف الاتصال بالإنترنت في أغلب المناطق.

يذكر أن هذه التطورات أتت بعدما أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء أمس الجمعة عن عدم رضاه عن المواقف الإيرانية في المفاوضات النووية، مشددا على أنه لن يقبل بأي نوع من أنواع التخصيب في الداخل الإيراني.

كما جاءت بعدما وصلت أمس حاملة الطائرات الأميركية الأضخم في العالم جيرالد فورد إلى إسرائيل، بينما تتواجد أبراهم لنكولن في بحر العرب.

وكانت إيران وأميركا عقدتا 3 جولات من المحادثات النووية غير المباشرة، بينما كان من المرتقب أن تلتقيا أيضاً يوم الاثنين المقبل على صعيد الفرق الفنية بمشاركة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ثم يوم الجمعة القادم كذلك.

 

