Icon

إدارات المرور تعتمد تنظيم دخول الشاحنات إلى جدة خلال شهر رمضان Icon رياح شديدة على منطقة حائل Icon سفارة السعودية في مصر تُنفّذ إخلاءً طبيًا لمواطنين حالتهما حرجة إلى المملكة Icon زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب إندونيسيا Icon 941 جولة ميدانية و65 ألف طن نفايات ضمن خطة أمانة المدينة المنورة في رمضان Icon مع إشراقة أول أيام رمضان.. الطائفون حول الكعبة وسط أجواء آمنة ومطمئنة Icon الذهب اليوم الأربعاء يرتفع بدعم من مشتريات بعد هبوط حاد Icon النفط يتراجع 2% Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جامبيا Icon إعادة انتخاب تاكايتشي رئيسة لوزراء اليابان بعد فوز حزبها بالانتخابات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
مشهد سماوي يوفّر فرصة ملائمة للرصد والتصوير

هلال رمضان يزيّن سماء السعودية في مشهد فلكي بديع

الأربعاء ١٨ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١:٠٦ مساءً
هلال رمضان يزيّن سماء السعودية في مشهد فلكي بديع
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

يُرصد مع غروب شمس اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026 وبداية دخول الليل هلال شهر رمضان المبارك منخفضًا باتجاه الأفق الجنوبي الغربي، في مشهد سماوي بديع يوفّر فرصة ملائمة للرصد والتصوير الفلكي عند صفاء الأجواء وخلوّ الأفق من العوائق.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة أن القمر وصل إلى مرحلة الاقتران أمس الثلاثاء 17 فبراير عند الساعة 03:01 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وهي اللحظة التي ينتقل فيها من غرب الشمس إلى شرقها، معلنًا بدء شهر قمري اقتراني جديد.

قد يهمّك أيضاً
مصر وسلطنة عمان وسوريا والأردن وعدة دول تعلن الخميس أول رمضان 1447هـ

مصر وسلطنة عمان وسوريا والأردن وعدة دول تعلن الخميس أول رمضان 1447هـ

السعودية وقطر والإمارات يعلنون الأربعاء أول أيام رمضان 1447هـ

السعودية وقطر والإمارات يعلنون الأربعاء أول أيام رمضان 1447هـ

وبيّن أن الهلال بعد الاقتران يبدأ بالابتعاد زاويًّا عن الشمس، ويرتفع تدريجيًّا في السماء خلال الأيام التالية، مع تزايد الجزء المضاء منه ليلة بعد أخرى، في ظاهرة فلكية تعكس الحركة المنتظمة للقمر في مداره حول الأرض.

ظاهرة نور الأرض

وأشار إلى أن رصد الهلال الرقيق قد يتزامن مع ظهور ظاهرة “نور الأرض”، حيث ينعكس ضوء الشمس عن سطح الأرض ليُنير الجزء غير المضاء من القمر بوهج خافت، مما يضفي على المشهد جمالًا إضافيًّا يمكن ملاحظته بالعين المجردة في ظروف رصد جيدة.

ولفت النظر إلى أن القمر يواصل حركته شرقًا بين النجوم من ليلة إلى أخرى، متغيّر الموقع الظاهري، وهو ما يجعله مؤشرًا بصريًّا يساعد على تتبع الأجرام السماوية القريبة من مساره.

وتُعد هذه الأيام بداية مناسبة لمتابعة القمر في رحلته الليلية ورصد الأجرام السماوية الخافتة في ظل غياب وهج القمر المكتمل، في تجربة فلكية تجمع بين المتعة البصرية والمعرفة العلمية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الديوان الملكي: المحكمة العليا تقرر غدًا الأربعاء أول أيام رمضان
أخبار رئيسية

الديوان الملكي: المحكمة العليا تقرر غدًا الأربعاء...

أخبار رئيسية
رمضان 1447هـ .. مشرف مرصد شقراء الفلكي ناصر الفياض يعود بعد انقطاع 10 سنوات
السعودية اليوم

رمضان 1447هـ .. مشرف مرصد شقراء الفلكي...

السعودية اليوم
استعدادات ترائي هلال رمضان.. طقس مستقر على المنطقة الوسطى وسماء غائمة جزئيًا
السعودية اليوم

استعدادات ترائي هلال رمضان.. طقس مستقر على...

السعودية اليوم
مصر وسلطنة عمان وسوريا والأردن وعدة دول تعلن الخميس أول رمضان 1447هـ
العالم

مصر وسلطنة عمان وسوريا والأردن وعدة دول...

العالم
مراصد المملكة.. بدء عمليات ترائي هلال رمضان 1447هـ
السعودية اليوم

مراصد المملكة.. بدء عمليات ترائي هلال رمضان...

السعودية اليوم
لأول مرة.. تقنيات ذكاء اصطناعي في مرصد سدير لتسهيل ترائي هلال رمضان
السعودية اليوم

لأول مرة.. تقنيات ذكاء اصطناعي في مرصد...

السعودية اليوم
السعودية وقطر والإمارات يعلنون الأربعاء أول أيام رمضان 1447هـ
السعودية اليوم

السعودية وقطر والإمارات يعلنون الأربعاء أول أيام...

السعودية اليوم
المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال رمضان مساء الثلاثاء 29 شعبان
أخبار رئيسية

المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال...

أخبار رئيسية