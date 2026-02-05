Icon

هل يمكن إيقاف التجديد التلقائي؟ شبكة إيجار تجيب

الخميس ٥ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٢:٣٦ مساءً
هل يمكن إيقاف التجديد التلقائي؟ شبكة إيجار تجيب
المواطن - فريق التحرير

قالت شبكة إيجار إنه يمكن تعطيل خاصية التجديد التلقائي عند تخلف المستأجر عن السداد، أما في حال كان السبب الاستخدام الشخصي أو وجود مشاكل هيكلية في العقار، فإن الخدمة قيد التطوير.

تعديل القيمة الإيجارية

كما أكدت إيجار أن خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية عند تجديد العقد، تمثل إضافة نوعية تهدف إلى زيادة الوضوح في العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر من خلال نقل عملية التفاوض إلى إطار إلكتروني منظم وموثوق.

وأوضحت، أن الخدمة تتيح للمؤجر تقديم طلب رسمي للمستأجر لرفع أو خفض قيمة الإيجار للفترة العقدية التالية، على أن يتم تقديم الطلب قبل 90 يومًا من انتهاء العقد الحالي، حيث يصل إشعار للمستأجر يتيح له قبول الطلب أو رفضه.

وأضافت شبكة إيجار، أنه في حالة موافقة المستأجر، يتم تجديد العقد تلقائيًا بالقيمة الجديدة المتفق عليها، أما في حال رفضه، فيُلغى التجديد التلقائي للعقد ويُعتبر ذلك إشعارًا بعدم الرغبة في التجديد.

وأكدت أن الخدمة في مدينة الرياض تقتصر حاليًا على تمكين المؤجر من تقديم طلب خفض القيمة الإيجارية فقط، التزامًا بقرار إيقاف الزيادة السنوية في الإيجارات.

