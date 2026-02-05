هل يمكن إيقاف التجديد التلقائي؟ شبكة إيجار تجيب متنزه الوادي في جيزان.. مشروع تنموي يعزز الجذب السياحي والترفيه 5 أيام على إيداع الدفعة الـ 99 من حساب المواطن تحت رعاية الملك سلمان.. الصناعات العسكرية تنظم النسخة الثالثة من معرض الدفاع العالمي الأحد القادم الجوازات.. خدمة إنسانية تصنع ابتسامة ضيوف الرحمن منذ اللحظة الأولى البرنامج الوطني للمعادن.. خطوة إستراتيجية لتعزيز مكانة السعودية على خارطة التعدين العالمية مقتل قرابة 200 شخص في هجمات لمسلحين بنيجيريا رياح نشطة على منطقة حائل إعلان الجدول الزمني لموسم حج 1447هـ وإصدار التأشيرات في فبراير الموسم المطري في السعودية لا يزال في منتصفه والقادم أقوى
قالت شبكة إيجار إنه يمكن تعطيل خاصية التجديد التلقائي عند تخلف المستأجر عن السداد، أما في حال كان السبب الاستخدام الشخصي أو وجود مشاكل هيكلية في العقار، فإن الخدمة قيد التطوير.
كما أكدت إيجار أن خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية عند تجديد العقد، تمثل إضافة نوعية تهدف إلى زيادة الوضوح في العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر من خلال نقل عملية التفاوض إلى إطار إلكتروني منظم وموثوق.
وأوضحت، أن الخدمة تتيح للمؤجر تقديم طلب رسمي للمستأجر لرفع أو خفض قيمة الإيجار للفترة العقدية التالية، على أن يتم تقديم الطلب قبل 90 يومًا من انتهاء العقد الحالي، حيث يصل إشعار للمستأجر يتيح له قبول الطلب أو رفضه.
وأضافت شبكة إيجار، أنه في حالة موافقة المستأجر، يتم تجديد العقد تلقائيًا بالقيمة الجديدة المتفق عليها، أما في حال رفضه، فيُلغى التجديد التلقائي للعقد ويُعتبر ذلك إشعارًا بعدم الرغبة في التجديد.
وأكدت أن الخدمة في مدينة الرياض تقتصر حاليًا على تمكين المؤجر من تقديم طلب خفض القيمة الإيجارية فقط، التزامًا بقرار إيقاف الزيادة السنوية في الإيجارات.