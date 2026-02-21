هيئة الطرق: انطلاق مبادرة “إفطارك علينا” لتعزيز السلامة المرورية وقيم التكافل

انطلقت مبادرة “إفطارك علينا” في نسختها السادسة عشرة تحت شعار “لا تسرع.. إفطارك علينا”، بدعم من برامج البنك الأهلي السعودي للمسؤولية المجتمعية “أهالينا”، وبالشراكة مع عدد من القنوات التلفزيونية والإذاعية, وبالتعاون مع الهيئة العامة للطرق وشركة بنش مارك، وتنفيذ شركة علاقات.

وتأتي هذه المبادرة الرائدة في إطار الجهود المتواصلة لرفع مستوى السلامة المرورية على الطرقات وتعزيز قيم التكافل والعطاء المجتمعي خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضحت “هيئة الطرق” أن المبادرة تُعد حملة مجتمعية تطوعية رائدة، تهدف إلى توزيع آلاف وجبات الإفطار الآمنة والمغلفة بعناية على الصائمين والعابرين عند الإشارات وفي الطرقات الرئيسية الحيوية.

ويشمل نطاق عمل المبادرة مدن جدة والرياض والخبر، مع تركيز خاص على المناطق ذات الكثافة المرورية العالية قبيل أذان المغرب, حيث تسعى المبادرة بشكل مباشر إلى الحد من ظاهرة السرعة الزائدة للسائقين قبيل موعد الإفطار، وخفض معدلات الحوادث المرورية.

ومن خلال تقديم وجبات إفطار جاهزة وميسرة، تشجع المبادرة السائقين على التوقف الآمن وتناول إفطارهم دون تسرع، مما يسهم بفعالية في تعزيز السلامة على الطرق وحماية الأرواح والممتلكات.

وشهدت المبادرة مشاركة مجتمعية واسعة وغير مسبوقة، حيث انضم إليها مجموعة واسعة من المتطوعين والمتطوعات من مختلف شرائح المجتمع السعودي, وتعكس هذه المشاركة الفاعلة روح العطاء السعودي الأصيل، وتجسد أسمى معاني التكامل والشراكة بين القطاع الخاص والجهات الحكومية والمجتمع المدني في خدمة الصائمين وتعزيز الوعي بالسلامة المرورية.

يذكر أن المبادرة حققت على مدار سنواتها الماضية نجاحًا لافتًا، تمكنت من توزيع عشرات الآلاف من الوجبات، وبلغت في بعض النسخ نحو 30 ألف وجبة إفطار, ويأتي هذا الإنجاز بفضل الجهود المتميزة التي يبذلها أكثر من 1000 متطوع ومتطوعة من الشباب السعودي لتحقيق الأهداف الإنسانية والاجتماعية النبيلة.