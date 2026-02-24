هيئة العقار: انتهاء مدة تسجيل العقارات في حائل والرياض الخميس المقبل

أعلنت الهيئة العامة للعقار قرب انتهاء المهلة المحددة للتسجيل العيني الأول لـ 148,432 قطعة عقارية في منطقتي حائل والرياض، وذلك بنهاية يوم الخميس المقبل.

وبيّنت “الهيئة” أنّ التسجيل العيني للعقار سينتهي بالأحياء التالية في مدينة حائل وهي: (درة الودي، الشروق، النصية، السويفلة، سفانة، مريفق، غرناطة، النخيل، الأنوار، المروج، شراف، قرطبة، الرحاب، جوهرة الوسيطا، الخليج، المجد، العزيزية، الأندلس، المدائن، مغيضة، البحيرة، الودي، صبابة، قفار، البوادي، صناعية التقدم، القادسية، المرسلات، إشبيليا، الوسيطا، الزبارة، قصر العشروات، لبدة، السلام، الغدير، الفيحاء، صديان، عانقة، حدري البلاد، مشار، سماح، البزيعي، الملك عبدالله، السحاب، الفروسية، الروابي، اليمامة، الفجر، أعيرف، العليا، الوفاء، الكوثر، المزعبر، لؤلؤة قفار، نقبين، النرجس، مطار حائل، صناعية النهضة، الجبل، درة مشار، النقرة، الازدهار، التعاون، الربوة، السمراء، أركان، الياسمين، التلال، الخزامى، الوادي، المدينة الصناعية، المصيف، الزهرة، الشفاء، عقدة، الجامعة، الرعيلة، لؤلؤة الخزامى، صلاح الدين، المملكة، أجا، الأثير، الرصف، المنار، الريان، ضاحية الملك فهد، الورود، الجامعيين، بدائع مريفق، حطين، اللقيطة، الجثامية، الزهور، الخماشية، النعام، النفل، الرمال، البازمين، المطار، غياض، المغواة، برزان، والقيروان).

وينتهي التسجيل بالأحياء التالية بمحافظة الرين في منطقة الرياض وهي: (أحد، الناصفة، الرواما، البدائع، القماش، الرين الأعلى، آل هويمل، اليمامة، القادسية، النور، الرفيعة، والرفايع).

ودعت “الهيئة” مُلّاك العقارات الواقعة ضمن نطاق هذه الأحياء إلى سرعة المبادرة بتسجيل عقاراتهم من خلال منصة السجل العقاري (https://rer.sa/) قبل انتهاء مدة التسجيل؛ للاستفادة من خدمات تنفيذ التصرفات العقارية، وتوثيق جميع التغييرات التي تطرأ على العقار.

وأوضحت أنّ السجل العقاري سيصدر “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية تُسجل، ويتضمن الصك الجديد الموقع الجغرافي الدقيق للعقار، وبيانات مالكه، وأوصافه، وحالته، وما يتبعه من حقوق والتزامات، وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه؛ ليكون أساسًا في توثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها، بما يُسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.

وأكدت الهيئة أنّ عدم تسجيل العقارات خلال المدة المحددة في قرار الإعلان يعرض مُلّاكها للغرامات المالية الواردة في نظام التسجيل العيني للعقار التي تحددها لجنة مختصة بالنظر في المخالفات، مشيرةً إلى أن طلبات التسجيل العيني للعقار مستمرة في جميع المناطق المعلنة حتى بعد انتهاء مدة التسجيل المحددة في قرار الإعلان.

يُذكر أن الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) تتولى مهمة تنفيذ أعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة؛ باستخدام التقنيات الحديثة والبيانات الجيومكانية عبر منصة رقمية متكاملة تُسهم في تعزيز الشفافية والثقة بخدمات وبيانات العقارات.