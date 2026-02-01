هيئة النقل تعتمد تطبيق التحقق من بصمة الوجه لسائقي تطبيقات نقل الركاب

القنصلية السعودية في إسطنبول تحذر من عاصفة متوقعة ضبط مفحط الرياض القبض على قائد مركبة تعمد صدم مركبات وحاول الهروب من الموقع بالرياض المنافسة تصدر 19 قرارًا بشأن طلبات التركز الاقتصادي ليناير 2026 جامعة القصيم تُدشن حزمة من البرامج والتطبيقات و10 مبادرات رقمية في عرس عالمي بالرياض.. مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي 2026 يختتم فعالياته بتتويج الأبطال السعودية تسجّل مؤشرات تاريخية باستقبال 19.5 مليون حاج ومعتمر من الخارج خلال 2025 ضبط 7817 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع ميدفيديف: النصر بالحرب يهدف لمنع نشوب صراعات جديدة مكافحة الفساد تباشر 10 قضايا.. رشوة واستغلال نفوذ بملايين الريالات
في إطار جهودها المستمرة لرفع مستويات الأمان وتعزيز الثقة في جودة خدمات النقل بالمملكة؛ أعلنت الهيئة العامة للنقل تطبيق التحقق من بصمة الوجه لسائقي تطبيقات نقل الركاب.
وأوضحت الهيئة، في بيان لها عبر حسابها في منصة إكس، أن التطبيق يسهم في رفع مستوى الامتثال للأنظمة واللوائح، وتعزيز الثقة في خدمات وأنشطة النقل، إضافة إلى حفظ الحقوق، وتحسين جودة تجربة المستفيدين، ووضوح المسؤوليات بين جميع الأطراف، بما ينعكس على رفع مستوى الخدمة.
وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي ضمن مبادراتها التطويرية الرامية إلى توظيف التقنيات الحديثة لدعم قطاع النقل وتحسين كفاءته، بما يواكب مستهدفات التطوير في المملكة.