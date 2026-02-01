هيئة النقل تعتمد تطبيق التحقق من بصمة الوجه لسائقي تطبيقات نقل الركاب

في إطار جهودها المستمرة لرفع مستويات الأمان وتعزيز الثقة في جودة خدمات النقل بالمملكة؛ أعلنت الهيئة العامة للنقل تطبيق التحقق من بصمة الوجه لسائقي تطبيقات نقل الركاب.

التحقق من بصمة الوجه

وأوضحت الهيئة، في بيان لها عبر حسابها في منصة إكس، أن التطبيق يسهم في رفع مستوى الامتثال للأنظمة واللوائح، وتعزيز الثقة في خدمات وأنشطة النقل، إضافة إلى حفظ الحقوق، وتحسين جودة تجربة المستفيدين، ووضوح المسؤوليات بين جميع الأطراف، بما ينعكس على رفع مستوى الخدمة.

وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي ضمن مبادراتها التطويرية الرامية إلى توظيف التقنيات الحديثة لدعم قطاع النقل وتحسين كفاءته، بما يواكب مستهدفات التطوير في المملكة.