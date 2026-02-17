واتساب الحرمين يعزّز منظومة الخدمات الرقمية للقاصدين

تعمل خدمة التواصل عبر تطبيق واتساب “واتساب الحرمين”، التي أطلقتها الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على تمكين قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي من الحصول على المعلومات والدعم بشكل مباشر وسريع على مدار الساعة، وذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لتعزيز جودة الخدمات المقدمة.

7 لغات عالمية

وأوضحت الهيئة أن الخدمة تتيح استقبال الاستفسارات والملاحظات والبلاغات بـ 7 لغات عالمية عبر الرقم (966125746236)، مما يسهم في تيسير التواصل مع ضيوف الرحمن من مختلف الجنسيات، وتزويدهم بالمعلومات الشاملة حول الخدمات والإرشادات التنظيمية داخل الحرمين الشريفين، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تأتي امتدادًا لمنظومة التحول الرقمي التي تشهدها قطاعات خدمة ضيوف الرحمن، وحرصًا على تسخير التقنيات الحديثة لرفع مستوى الكفاءة التشغيلية وتحسين تجربة القاصدين، والارتقاء بجودة الخدمات.

وبيّنت الهيئة أن خدمة “واتساب الحرمين” تعكس التزامها بتعزيز قنوات التواصل الفاعل مع قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي، وتوفير إجابات فورية وموثوقة لاستفساراتهم، بما يضمن تجربة ميسّرة وآمنة، ويعزز من رضاهم عن الخدمات المقدمة.

متابعة الرسائل والاستفسارات

وأفادت أن فرق العمل المختصة تعمل على متابعة الرسائل والاستفسارات بشكل مباشر، والتنسيق مع الإدارات المعنية لمعالجة الملاحظات والبلاغات في حينها، بما يسهم في تطوير الأداء وتحقيق أعلى معايير العناية بضيوف الرحمن.

ودعت الهيئة جميع القاصدين إلى الاستفادة من الخدمة والتواصل عبر الرقم المعلن، مؤكدة استمرارها في تطوير مبادرات نوعية تسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وترسيخ رسالة الحرمين الشريفين في خدمة الإسلام والمسلمين.