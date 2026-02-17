Icon

رئيس وزراء السنغال يؤدي مناسك العمرة Icon وظائف شاغرة في مركز الإسناد والتصفية Icon وظائف شاغرة بـ شركة طيران أديل Icon وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية Icon الشيخ بندر بليله يباشر مهام الفتوى بمكة المكرمة والمختار في المدينة المنورة Icon فيصل بن بندر يتفاعل مع العرضة السعودية بقصر الحكم احتفالًا بيوم التأسيس Icon فواز بن سلطان يستقبل المهنئين بمناسبة تعيينه محافظًا للطائف Icon الصحفي والإعلامي عبدالله القبيع في ذمة الله Icon وظائف شاغرة في هيئة الطيران المدني Icon رياح نشطة على الشمالية حتى الصباح  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
الخدمة تتيح استقبال الاستفسارات والملاحظات والبلاغات بـ 7 لغات

واتساب الحرمين يعزّز منظومة الخدمات الرقمية للقاصدين

الثلاثاء ١٧ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٢:٠٣ مساءً
واتساب الحرمين يعزّز منظومة الخدمات الرقمية للقاصدين
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تعمل خدمة التواصل عبر تطبيق واتساب “واتساب الحرمين”، التي أطلقتها الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على تمكين قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي من الحصول على المعلومات والدعم بشكل مباشر وسريع على مدار الساعة، وذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لتعزيز جودة الخدمات المقدمة.

7 لغات عالمية

وأوضحت الهيئة أن الخدمة تتيح استقبال الاستفسارات والملاحظات والبلاغات بـ 7 لغات عالمية عبر الرقم (966125746236)، مما يسهم في تيسير التواصل مع ضيوف الرحمن من مختلف الجنسيات، وتزويدهم بالمعلومات الشاملة حول الخدمات والإرشادات التنظيمية داخل الحرمين الشريفين، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تأتي امتدادًا لمنظومة التحول الرقمي التي تشهدها قطاعات خدمة ضيوف الرحمن، وحرصًا على تسخير التقنيات الحديثة لرفع مستوى الكفاءة التشغيلية وتحسين تجربة القاصدين، والارتقاء بجودة الخدمات.

قد يهمّك أيضاً
“بوابة القاصد” الرقمية تعزز الوصول للخدمات الدينية بالحرمين الشريفين

“بوابة القاصد” الرقمية تعزز الوصول للخدمات الدينية بالحرمين الشريفين

أكد حرمة إزهاق النفس في الحرمين… السديس يشيد بجهود رجال الأمن في حماية قاصدي الحرمين

أكد حرمة إزهاق النفس في الحرمين… السديس يشيد بجهود رجال الأمن في...

وبيّنت الهيئة أن خدمة “واتساب الحرمين” تعكس التزامها بتعزيز قنوات التواصل الفاعل مع قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي، وتوفير إجابات فورية وموثوقة لاستفساراتهم، بما يضمن تجربة ميسّرة وآمنة، ويعزز من رضاهم عن الخدمات المقدمة.

متابعة الرسائل والاستفسارات

وأفادت أن فرق العمل المختصة تعمل على متابعة الرسائل والاستفسارات بشكل مباشر، والتنسيق مع الإدارات المعنية لمعالجة الملاحظات والبلاغات في حينها، بما يسهم في تطوير الأداء وتحقيق أعلى معايير العناية بضيوف الرحمن.

ودعت الهيئة جميع القاصدين إلى الاستفادة من الخدمة والتواصل عبر الرقم المعلن، مؤكدة استمرارها في تطوير مبادرات نوعية تسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وترسيخ رسالة الحرمين الشريفين في خدمة الإسلام والمسلمين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد