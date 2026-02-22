واجهة جدة البحرية.. احتفاء مجتمعي يجسّد الاعتزاز بيوم التأسيس ويواكب أجواء رمضان

تزيّنت واجهة جدة البحرية بمظاهر احتفالية عكست تزامن احتفالات المجتمع بيوم التأسيس مع أجواء شهر رمضان، حيث امتزج عبق التاريخ بروحانية الشهر الفضيل في لوحة اجتماعية مميزة جسّدت اعتزاز الأهالي بمناسبتهم الوطنية واستقبالهم لرمضان بأجواء يسودها الهدوء والبهجة.

إضاءات رمضانية

وتألقت الواجهة بإضاءات رمضانية أضفت على الكورنيش مشهدًا بصريًا لافتًا، فيما تصدّر مجسم هلال رمضان المشهد في صورة عكست نفحات الشهر الكريم، بالتزامن مع انتشار مركبات تزيّنت بشعارات يوم التأسيس، عبّرت من خلالها الأسر عن فخرها واعتزازها بهذه المناسبة الوطنية.

وشهد الموقع حضورًا متنوعًا من الزوار؛ إذ مارس عدد من الأهالي رياضة المشي على امتداد الممشى البحري، بينما ارتدى آخرون أزياء يوم التأسيس المستوحاة من الموروث الوطني، في مشهد جسّد ارتباط المجتمع بجذوره التاريخية وتقاليده الأصيلة، وعكس أجواءً من التآلف والمشاركة المجتمعية.

ويجسد تزامن المناسبتين لوحة مجتمعية مميزة في جدة، حيث تلتقي ذكرى التأسيس، بما تحمله من دلالات على عمق الدولة السعودية وتاريخها العريق، مع أجواء رمضان التي تعزز قيم الألفة والتراحم، في صورة تعكس حيوية المدينة وتفاعل سكانها مع مناسباتهم الوطنية والدينية.