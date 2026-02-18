Icon

جوازات مطار الملك عبدالعزيز تستقبل أولى رحلات ضيوف الرحمن القادمين للعمرة خلال رمضان Icon مشروع محمد بن سلمان لتطوير المساجد يجدد مسجد الفتح Icon إقبال كبير على شراء أصناف التمور المتنوعة في قرية النخيل Icon تشغيل وصيانة 16 جسرًا و8 طرق رئيسة في العاصمة المقدسة بالتزامن مع شهر رمضان Icon سدايا تسخر التقنيات المتقدمة لخدمة المعتمرين في رمضان بالحرمين الشريفين Icon مواعيد قطار الرياض في رمضان.. تشغيل ممتد حتى ساعات متأخرة Icon ضبط مواطن رعى 35 متنًا من الإبل في مواقع محظورة بمحمية الإمام عبدالعزيز Icon بوطبيلة يحيي ليالي رمضان في تونس.. تقليد شعبي يعكس روح الشهر المبارك  Icon الأمن البيئي يضبط مخالفين لاستغلالهم الرواسب في مكة المكرمة Icon نقش الحناء في جازان.. عادة رمضانية تضفي البهجة على أول تجربة لصيام الفتيات الصغيرات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تعكس هذه الاتفاقيات انتقال الوزارة من دور تشريعي إلى دور مُمكّن ومحفّز للنمو

وزارة الإعلام توقع اتفاقيات مع 9 شركات لتأهيل الكفاءات الوطنية ضمن برنامج ابتعاث الإعلام

الأربعاء ١٨ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٤:٣٣ مساءً
وزارة الإعلام توقع اتفاقيات مع 9 شركات لتأهيل الكفاءات الوطنية ضمن برنامج ابتعاث الإعلام
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

رعى معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، اليوم توقيع وزارة الإعلام اتفاقيات تعاون مع تسع شركات إعلامية، وذلك ضمن برنامج «ابتعاث الإعلام» في مسار (واعد)، أحد مسارات برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، في خطوة تجسد نموذجًا وطنيًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ بهدف الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز إسهام القطاع الإعلامي في الاقتصاد الوطني.
وتعكس هذه الاتفاقيات انتقال الوزارة من دور تشريعي إلى دور مُمكّن ومحفّز للنمو، من خلال ربط التعليم الأكاديمي والتدريب العملي بفرص التوظيف المباشر، بما يسهم في رفع إنتاجية الشركات الإعلامية، وتطوير الكفاءات الوطنية المتخصصة القادرة على قيادة التحول في الصناعات الإعلامية والإبداعية.
وجرى توقيع الاتفاقيات مع عدد من شركات القطاع الخاص في المجال الإعلامي، شملت: مجموعة MBC، ومجموعة ون، وشركة الظهور الإعلامية، وشركة هوادي، وشركة شبه الجزيرة، وشركة سلهم، وشركة لعبة، وشركة جذر للإنتاج، وشركة ويفز.
ويعد البرنامج أداة تمكين اقتصادي للقطاع، حيث سيتم توفير 94 مقعدًا دراسيًا موزعة على برامج أكاديمية وتدريبية، تشمل: 21 مقعدًا لدرجة الماجستير في بريطانيا وأمريكا وإسبانيا، و56 مقعدًا لدرجة البكالوريوس في أمريكا وبريطانيا، و11 مقعدًا لبرامج الدبلوم في كندا وإسبانيا، و6 مقاعد مخصصة للتدريب في أمريكا وإسبانيا.
وأكدت وكيلة وزارة الإعلام لتطوير قطاع الإعلام إسراء منصور عسيري، أن الإعلام اليوم بات أحد محركات الاقتصاد الإبداعي، حيث تمتد سلاسله القيمية من الإنتاج والتوزيع إلى التقنية وصناعة المنصات والتسويق؛ ما يتطلب كوادر وطنية مؤهلة تمتلك المهارات المتقدمة والمعرفة المتخصصة وفق أعلى المعايير العالمية.
وبيّنت أن مسار ابتعاث الإعلام، يتيح للشركات تصميم برامج ابتعاث تتوافق مع احتياجاتها الفعلية للتوظيف؛ بما يحقق مواءمة حقيقية بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، ويعزز استدامة القطاع وقدرته التنافسية محليًا ودوليًا.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقيات تفعيلًا لمسار ابتعاث الإعلام الذي أُطلق في نهاية الربع الثالث من عام 2025م، في إطار دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية، وتعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي لصناعة الإعلام والمحتوى، حيث سيتم الإعلان عن البرامج والفرص المتاحة عبر حسابات الشركات المشاركة في منصات التواصل الاجتماعي، والتقديم عليها من خلال منصة “سفير” التابعة لوزارة التعليم.

قد يهمّك أيضاً
وزارة الإعلام توقع مذكرتَي تعاون مع دارة الملك عبدالعزيز

وزارة الإعلام توقع مذكرتَي تعاون مع دارة الملك عبدالعزيز

مبادرات وزارة الإعلام تُحوّل الطموحات إلى تجارب مهنية حيّة

مبادرات وزارة الإعلام تُحوّل الطموحات إلى تجارب مهنية حيّة

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد