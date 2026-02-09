Icon

عبر منصة نما

وزارة البيئة تطلق خدمة إصدار ترخيص تأجير المعدات الزراعية

الإثنين ٩ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٣:١٨ مساءً
وزارة البيئة تطلق خدمة إصدار ترخيص تأجير المعدات الزراعية
المواطن - فريق التحرير

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن إطلاق خدمة إصدار ترخيص تأجير المعدات الزراعية، بهدف تحسين تجربة المستخدم، وضمان الالتزام بالاشتراطات الفنية المعتمدة.

وأوضحت الوزارة، عبر منصة إكس، أن خدمة ترخيص تأجير المعدات الزراعية تمكن المستفيد من الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط تأجير المعدات الزراعية التي يشغلها عامل حسب الاشتراطات التي تضعها الوزارة والجهات ذات العلاقة.

خدمة إصدار ترخيص تأجير المعدات الزراعية

وأضافت وزارة البيئة، أنه يمكن الاستفادة من الخدمة عبر منصة نما من خلال الرابط التلالي “اضغط هنا“.

وتهدف الخدمة إلى تنظيم نشاط تقدير المعدات الزراعية في بشكلها العامل، وكذلك تحسين تجربة المستخدم بتقليل الجهد والوقت على المستفيد بطلب الخدمة إلكترونيا، وضمان التزام المنشآت بالاشتراطات الفنية المعتمدة لتعزيز السلامة.

