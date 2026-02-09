معرض الدفاع العالمي 2026.. قوات أمن المنشآت تستعرض طائرة المراقبة الجوية وزارة البيئة تطلق خدمة إصدار ترخيص تأجير المعدات الزراعية “الحياة الفطرية” تطلق أكثر من 10 آلاف كائن فطري التربيع الأخير لقمر شهر شعبان يزين سماء المملكة أمير الباحة يقلّد مدير سجون المنطقة رتبته الجديدة التجارة: إصدار 1,987 ترخيصًا لموسم تخفيضات رمضان القوات الخاصة للأمن والحماية بمعرض الدفاع العالمي 2026.. حلول تقنية تستشرف المستقبل عميد هندسة القصيم: مركز الأمير سلطان يطور منتجات دفاعية وطنية تنافس العالمية الجامعة الإسلامية تطلق موقعها الإلكتروني الجديد بهوية “كود المنصات” تحطّم طائرة عسكرية ومقتل طاقمها في كوريا
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن إطلاق خدمة إصدار ترخيص تأجير المعدات الزراعية، بهدف تحسين تجربة المستخدم، وضمان الالتزام بالاشتراطات الفنية المعتمدة.
وأوضحت الوزارة، عبر منصة إكس، أن خدمة ترخيص تأجير المعدات الزراعية تمكن المستفيد من الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط تأجير المعدات الزراعية التي يشغلها عامل حسب الاشتراطات التي تضعها الوزارة والجهات ذات العلاقة.
وأضافت وزارة البيئة، أنه يمكن الاستفادة من الخدمة عبر منصة نما من خلال الرابط التلالي “اضغط هنا“.
وتهدف الخدمة إلى تنظيم نشاط تقدير المعدات الزراعية في بشكلها العامل، وكذلك تحسين تجربة المستخدم بتقليل الجهد والوقت على المستفيد بطلب الخدمة إلكترونيا، وضمان التزام المنشآت بالاشتراطات الفنية المعتمدة لتعزيز السلامة.