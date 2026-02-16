وزارة التعليم تعتمد اختبارات الفترة الأولى.. تنتهي 16 رمضان

رئيس وزراء السنغال يؤدي مناسك العمرة وظائف شاغرة في مركز الإسناد والتصفية وظائف شاغرة بـ شركة طيران أديل وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية الشيخ بندر بليله يباشر مهام الفتوى بمكة المكرمة والمختار في المدينة المنورة فيصل بن بندر يتفاعل مع العرضة السعودية بقصر الحكم احتفالًا بيوم التأسيس فواز بن سلطان يستقبل المهنئين بمناسبة تعيينه محافظًا للطائف الصحفي والإعلامي عبدالله القبيع في ذمة الله وظائف شاغرة في هيئة الطيران المدني رياح نشطة على الشمالية حتى الصباح
اعتمدت وزارة التعليم جداول اختبارات الفترة الأولى للعام الدراسي الحالي، والتي تنطلق خلال شهر رمضان المبارك لعام 1447 هـ، وبعد انتهاء إجازة يوم التأسيس، متضمنةً تقييمات تحريرية وتكوينية شاملة لتعزيز نواتج التعلم.
ومن المقرر أن تبدأ الاختبارات يوم الاثنين 6 رمضان لكافة الطلاب والطالبات، بمشيئة الله.
وحددت وزارة التعليم، يوم الإثنين 6 رمضان موعداً لانطلاق اختبارات الفترة لمرحلة الطفولة المبكرة بمادة الرياضيات، وتستمر التقييمات التكوينية والفترية حتى يوم الخميس 16 رمضان بمادة اللغة العربية.
وشملت خطة المرحلة الابتدائية للصفوف العليا انطلاقة متزامنة يوم الإثنين باختبار الرياضيات، وتتوالى الاختبارات التكوينية والفترية لتختتم بمادة العلوم في نهاية الأسبوع الثاني من الشهر الفضيل.
وأقرت الجداول للمرحلة المتوسطة اختبارات متنوعة تبدأ بالرياضيات ثم المواد التكوينية كالمهارات الرقمية، لتنتهي يوم الخميس 16 رمضان باختبار مادة العلوم لجميع الصفوف والمراحل الدراسية.