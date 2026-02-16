وزارة التعليم تعتمد اختبارات الفترة الأولى.. تنتهي 16 رمضان

اعتمدت وزارة التعليم جداول اختبارات الفترة الأولى للعام الدراسي الحالي، والتي تنطلق خلال شهر رمضان المبارك لعام 1447 هـ، وبعد انتهاء إجازة يوم التأسيس، متضمنةً تقييمات تحريرية وتكوينية شاملة لتعزيز نواتج التعلم.

اختبارات الفترة الأولى

ومن المقرر أن تبدأ الاختبارات يوم الاثنين 6 رمضان لكافة الطلاب والطالبات، بمشيئة الله.

وحددت وزارة التعليم، يوم الإثنين 6 رمضان موعداً لانطلاق اختبارات الفترة لمرحلة الطفولة المبكرة بمادة الرياضيات، وتستمر التقييمات التكوينية والفترية حتى يوم الخميس 16 رمضان بمادة اللغة العربية.

خطة المرحلة الابتدائية

وشملت خطة المرحلة الابتدائية للصفوف العليا انطلاقة متزامنة يوم الإثنين باختبار الرياضيات، وتتوالى الاختبارات التكوينية والفترية لتختتم بمادة العلوم في نهاية الأسبوع الثاني من الشهر الفضيل.

وأقرت الجداول للمرحلة المتوسطة اختبارات متنوعة تبدأ بالرياضيات ثم المواد التكوينية كالمهارات الرقمية، لتنتهي يوم الخميس 16 رمضان باختبار مادة العلوم لجميع الصفوف والمراحل الدراسية.