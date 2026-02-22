وزارة الحج والعمرة تصدر دليل العمرة والزيارة بـ 16 لغة

الأمن البيئي يضبط مواطنًا رعى 7 متون من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز أمانة الرياض تحتفي بيوم التأسيس في أكثر من 60 موقعًا اللواء المربع يُصدر قرارات إدارية بترقية 1842 فردًا من منسوبي ومنسوبات الجوازات الملك سلمان: نستذكر في هذا اليوم المجيد تأسيس دولتنا المباركة.. دولة التوحيد والعدل الملحقية الثقافية السعودية بواشنطن تحتفي بـ يوم التأسيس خلل تقني يؤجّل إطلاق أول رحلة مأهولة إلى القمر مسارات الدراجات الهوائية في العُلا تعزّز ممارسة الرياضة في رمضان حرس الحدود يقبض على 13 مخالفًا لتهريبهم 280 كجم من القات المخدر الدرعية في يوم التأسيس.. شهادات مؤرخين ورحالة توثق قوتها وازدهارها العمراني والاقتصادي مشروع الأمير محمد بن سلمان يجدد المسجد القبلي.. ويحافظ على أصالته بجذوع الأثل والنخيل
أصدرت وزارة الحج والعمرة “دليل العمرة والزيارة” بـ(16) لغة عالمية؛ بهدف تمكين ضيوف الرحمن من الوصول إلى المعلومات الإرشادية والتنظيمية بلغاتهم، بما يسهم في تعزيز الوعي، وتيسير أداء المناسك بيسرٍ وطمأنينة.
ويأتي الدليل بوصفه مرجعًا توعويًا تفاعليًا يغطي مختلف مراحل رحلة العمرة والزيارة، بدءًا من الاستعداد قبل السفر، مرورًا بإجراءات التأشيرة والتصاريح، وأداء النسك، والتنقل داخل الحرمين الشريفين، وانتهاءً بإجراءات المغادرة.
ويعتمد الدليل على أسلوب التسلسل الزمني للمعلومات، بما يتيح للمعتمر والزائر الوصول السريع إلى المحتوى المرتبط بكل مرحلة من رحلته، مدعومًا بعناصر بصرية وروابط رقمية تسهّل الاطلاع على الخرائط، والفيديوهات التعليمية، والخدمات المساندة.
ويغطي الدليل نطاقًا واسعًا من الموضوعات، تشمل تعليمات الإحرام، والطواف، والسعي، وآداب الحرمين الشريفين، إضافةً إلى أبرز الخدمات الأساسية داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي، والإرشادات التنظيمية والسلوكية التي تسهم في المحافظة على السكينة، وتعزيز انسيابية الحركة.
وأكدت الوزارة أن إصدار “دليل العمرة والزيارة” يأتي ضمن جهودها المستمرة للارتقاء بتجربة ضيوف الرحمن، وتعزيز الوعي الإجرائي والتنظيمي، ودعم مسارات التحول الرقمي في الخدمات، بما يسهم في تسهيل رحلة المعتمر والزائر، ورفع جودة الخدمات المقدمة لهم، ويُمكن الاطلاع على «دليل العمرة والزيارة» عبر الرابط التالي: https://www.haj.gov.sa/Guides.