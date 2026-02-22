Icon

بوصفه مرجعًا توعويًا تفاعليًا يغطي مختلف مراحل الرحلة

وزارة الحج والعمرة تصدر دليل العمرة والزيارة بـ 16 لغة

الأحد ٢٢ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٠٦ مساءً
المواطن - واس

أصدرت وزارة الحج والعمرة “دليل العمرة والزيارة” بـ(16) لغة عالمية؛ بهدف تمكين ضيوف الرحمن من الوصول إلى المعلومات الإرشادية والتنظيمية بلغاتهم، بما يسهم في تعزيز الوعي، وتيسير أداء المناسك بيسرٍ وطمأنينة.

ويأتي الدليل بوصفه مرجعًا توعويًا تفاعليًا يغطي مختلف مراحل رحلة العمرة والزيارة، بدءًا من الاستعداد قبل السفر، مرورًا بإجراءات التأشيرة والتصاريح، وأداء النسك، والتنقل داخل الحرمين الشريفين، وانتهاءً بإجراءات المغادرة.

دليل العمرة والزيارة

ويعتمد الدليل على أسلوب التسلسل الزمني للمعلومات، بما يتيح للمعتمر والزائر الوصول السريع إلى المحتوى المرتبط بكل مرحلة من رحلته، مدعومًا بعناصر بصرية وروابط رقمية تسهّل الاطلاع على الخرائط، والفيديوهات التعليمية، والخدمات المساندة.

ويغطي الدليل نطاقًا واسعًا من الموضوعات، تشمل تعليمات الإحرام، والطواف، والسعي، وآداب الحرمين الشريفين، إضافةً إلى أبرز الخدمات الأساسية داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي، والإرشادات التنظيمية والسلوكية التي تسهم في المحافظة على السكينة، وتعزيز انسيابية الحركة.

وأكدت الوزارة أن إصدار “دليل العمرة والزيارة” يأتي ضمن جهودها المستمرة للارتقاء بتجربة ضيوف الرحمن، وتعزيز الوعي الإجرائي والتنظيمي، ودعم مسارات التحول الرقمي في الخدمات، بما يسهم في تسهيل رحلة المعتمر والزائر، ورفع جودة الخدمات المقدمة لهم، ويُمكن الاطلاع على «دليل العمرة والزيارة» عبر الرابط التالي: https://www.haj.gov.sa/Guides.

