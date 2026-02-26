وزارة الحج والعمرة تطلق عرضًا مرئيًا توعويًا لتعزيز وعي ضيوف الرحمن

أطلقت وزارة الحج والعمرة عرضًا مرئيًا توعويًا جديدًا، ضمن حملتها التوعوية “جاي للعمرة”، يسلّط الضوء على رحلة المعتمر منذ مرحلة التهيئة والاستعداد للقدوم، مرورًا بأداء النسك، وانتهاءً بمرحلة التحلل والمغادرة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز وعي ضيوف الرحمن خلال موسم رمضان.

ويتناول العرض المرئي عددًا من الرسائل التوعوية المتعلقة بمناسك العمرة، إلى جانب استعراض أبرز الخدمات والتسهيلات والحلول الرقمية التي تسهم في تيسير الإجراءات وتعزيز تجربة ضيوف الرحمن خلال مختلف مراحل رحلتهم الإيمانية، كما يسلط الضوء على زيارة الوجهات والمواقع التاريخية والإثرائية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بما يسهم في إثراء تجربة ضيوف الرحمن، وتعزيز البعد المعرفي والثقافي.

ويأتي إطلاق هذا العرض المرئي، ضمن حملة “جاي للعمرة” التي دشّنتها الوزارة قُبيل شهر رمضان المبارك، بالشراكة مع أكثر من (24) جهة من الجهات ذات العلاقة بمنظومة الحج والعمرة، بهدف تعزيز وعي ضيوف الرحمن، وتشتمل على أنشطة توعوية ميدانية في أكثر من (18) نقطة اتصال بضيوف الرحمن، إلى جانب نشر رقمي وإعلامي بـ(9) لغات، بما يسهم في اتساع نطاق الوصول وتنوع الجمهور المستفيد.

وأكّدت وزارة الحج والعمرة أن إطلاق هذا العرض المرئي يأتي في سياق جهودها التوعوية المستمرة الهادفة إلى تعزيز وعي ضيوف الرحمن، وتيسير أداء النسك، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم، وذلك ضمن البرامج والمبادرات التوعوية التي تنفذها الوزارة بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، بما يواكب كثافة الموسم ويعزز تجربة المعتمرين والزوار.