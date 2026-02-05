Icon

5 أيام على إيداع الدفعة الـ 99 من حساب المواطن Icon تحت رعاية الملك سلمان.. الصناعات العسكرية تنظم النسخة الثالثة من معرض الدفاع العالمي الأحد القادم Icon الجوازات.. خدمة إنسانية تصنع ابتسامة ضيوف الرحمن منذ اللحظة الأولى Icon البرنامج الوطني للمعادن.. خطوة إستراتيجية لتعزيز مكانة السعودية على خارطة التعدين العالمية Icon مقتل قرابة 200 شخص في هجمات لمسلحين بنيجيريا Icon رياح نشطة على منطقة حائل Icon إعلان الجدول الزمني لموسم حج 1447هـ وإصدار التأشيرات في فبراير Icon الموسم المطري في السعودية لا يزال في منتصفه والقادم أقوى Icon رياح نشطة على منطقة نجران حتى السابعة  Icon الرَزان.. متحف صخري مفتوح بالليث يجسّد التفاعل المستمر بين الرياح والماء والصخر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
في ظل منظومة متكاملة من الاستعدادات التنظيمية والخدمية

وزارة الحج والعمرة تكشف جاهزيتها لموسم حج 1447هـ و750 ألف حاج يستكملون بياناتهم

الخميس ٥ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٣٠ صباحاً
وزارة الحج والعمرة تكشف جاهزيتها لموسم حج 1447هـ و750 ألف حاج يستكملون بياناتهم
المواطن - فريق التحرير

أعلنت وزارة الحج والعمرة جاهزيتها الكاملة لانطلاق موسم حج 1447هـ، مؤكدة أن أربعة أشهر فقط تفصل عن بدء استقبال ضيوف الرحمن، في ظل منظومة متكاملة من الاستعدادات التنظيمية والخدمية والإجرائية.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، اكتمال الاستعدادات اللازمة لتيسير رحلة الحجاج منذ مرحلة التسجيل وحتى المغادرة، مع استمرار المتابعة اليومية والتنسيق المباشر مع الجهات المعنية، بما يضمن راحة ضيوف الرحمن وسلامتهم أثناء أداء المناسك.

موسم حج 1447

وأشارت وزارة الحج والعمرة إلى أن أكثر من 750 ألف حاج استكملوا تسجيل بياناتهم عبر منصة نسك، تمهيدًا لإصدار تأشيرات حج الخارج، فيما بلغت نسبة إتمام العقود على خدمات المشاعر لحجاج الخارج 100%، ما يعكس جاهزية القطاعات التشغيلية وخطط التفويج والإسكان والنقل.

كما بينت الوزارة أن أكثر من 30 ألف حاج من دول الحج المباشر أتموا حجز باقاتهم في وقت مبكر، في خطوة تسهم في رفع كفاءة التنظيم وضمان سلاسة التنقل والإقامة طوال فترة الحج.

السكن والمخيمات في المشاعر المقدسة

وأكدت الوزارة اكتمال جميع عقود السكن في مكة المكرمة عبر منصة نسك بنسبة 100% بتاريخ 13 شعبان، إضافة إلى تخصيص أكثر من 485 مخيمًا لخدمة حجاج الخارج في المشاعر المقدسة، من بينها 240 مخيمًا في مشعر منى، وفق أعلى معايير السلامة والكثافة التشغيلية.

كما أعلنت جاهزية 73 مكتب شؤون حج في المشاعر المقدسة، بعد استكمال جميع تعاقداتها على الحزم الأساسية عبر منصة «نسك»، بما يضمن تقديم خدمات متكاملة وتنظيمًا دقيقًا للحجاج بالتعاون مع مقدمي الخدمات والجهات الحكومية.

وأكدت وزارة الحج والعمرة استمرار العمل على مدار الساعة لاستكمال ما تبقى من الإجراءات التشغيلية قبل انطلاق الموسم، التزامًا برفع جودة الخدمات وتقديم تجربة متميزة لضيوف الرحمن، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في العناية بالحج والعمرة.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد