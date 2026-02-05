وزارة الحج والعمرة تكشف جاهزيتها لموسم حج 1447هـ و750 ألف حاج يستكملون بياناتهم

أعلنت وزارة الحج والعمرة جاهزيتها الكاملة لانطلاق موسم حج 1447هـ، مؤكدة أن أربعة أشهر فقط تفصل عن بدء استقبال ضيوف الرحمن، في ظل منظومة متكاملة من الاستعدادات التنظيمية والخدمية والإجرائية.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، اكتمال الاستعدادات اللازمة لتيسير رحلة الحجاج منذ مرحلة التسجيل وحتى المغادرة، مع استمرار المتابعة اليومية والتنسيق المباشر مع الجهات المعنية، بما يضمن راحة ضيوف الرحمن وسلامتهم أثناء أداء المناسك.

موسم حج 1447

وأشارت وزارة الحج والعمرة إلى أن أكثر من 750 ألف حاج استكملوا تسجيل بياناتهم عبر منصة نسك، تمهيدًا لإصدار تأشيرات حج الخارج، فيما بلغت نسبة إتمام العقود على خدمات المشاعر لحجاج الخارج 100%، ما يعكس جاهزية القطاعات التشغيلية وخطط التفويج والإسكان والنقل.

كما بينت الوزارة أن أكثر من 30 ألف حاج من دول الحج المباشر أتموا حجز باقاتهم في وقت مبكر، في خطوة تسهم في رفع كفاءة التنظيم وضمان سلاسة التنقل والإقامة طوال فترة الحج.

السكن والمخيمات في المشاعر المقدسة

وأكدت الوزارة اكتمال جميع عقود السكن في مكة المكرمة عبر منصة نسك بنسبة 100% بتاريخ 13 شعبان، إضافة إلى تخصيص أكثر من 485 مخيمًا لخدمة حجاج الخارج في المشاعر المقدسة، من بينها 240 مخيمًا في مشعر منى، وفق أعلى معايير السلامة والكثافة التشغيلية.

كما أعلنت جاهزية 73 مكتب شؤون حج في المشاعر المقدسة، بعد استكمال جميع تعاقداتها على الحزم الأساسية عبر منصة «نسك»، بما يضمن تقديم خدمات متكاملة وتنظيمًا دقيقًا للحجاج بالتعاون مع مقدمي الخدمات والجهات الحكومية.

وأكدت وزارة الحج والعمرة استمرار العمل على مدار الساعة لاستكمال ما تبقى من الإجراءات التشغيلية قبل انطلاق الموسم، التزامًا برفع جودة الخدمات وتقديم تجربة متميزة لضيوف الرحمن، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في العناية بالحج والعمرة.