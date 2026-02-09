وزارة الحج والعمرة توضح آلية ظهور مواعيد حجز العمرة في رمضان سفارة السعودية لدى مصر تتابع إخلاءً طبيًا لثلاثة مواطنين إلى المملكة الابتكار والتكامل أبرز ملامح اليوم الثاني من معرض الدفاع العالمي 2026 معرض الدفاع العالمي 2026.. قوات أمن المنشآت تستعرض طائرة المراقبة الجوية للمنشآت الحيوية وزارة البيئة تطلق خدمة إصدار ترخيص تأجير المعدات الزراعية “الحياة الفطرية” تطلق أكثر من 10 آلاف كائن فطري التربيع الأخير لقمر شهر شعبان يزين سماء المملكة أمير الباحة يقلّد مدير سجون المنطقة رتبته الجديدة التجارة: إصدار 1,987 ترخيصًا لموسم تخفيضات رمضان القوات الخاصة للأمن والحماية بمعرض الدفاع العالمي 2026.. حلول تقنية تستشرف المستقبل
قالت وزارة الحج والعمرة إن مواعيد حجز العمرة في شهر رمضان تظهر حسب الاتاحة، ويمكن متابعة تطبيق نسك حيث أنه يتم تحديث المواعيد بصورة دورية.
جاء ذلك ردًا من وزارة الحج والعمرة على استفسارات بشأن مواعيد حجز العمرة في شهر رمضان المبارك.
وأشارت وزارة الحج والعمرة، إلى أنه يجب الالتزام بالتالي أثناء الإحرام:
وتابعت وزارة الحج والعمرة، أنه عندما يُحرم المعتمر ينوي العمرة بقلبه ويلبي قائلا: لبيك اللهم عمرة.