وزارة الحج والعمرة توضح آلية ظهور مواعيد حجز العمرة في رمضان

قالت وزارة الحج والعمرة إن مواعيد حجز العمرة في شهر رمضان تظهر حسب الاتاحة، ويمكن متابعة تطبيق نسك حيث أنه يتم تحديث المواعيد بصورة دورية.

مواعيد حجز العمرة في رمضان

جاء ذلك ردًا من وزارة الحج والعمرة على استفسارات بشأن مواعيد حجز العمرة في شهر رمضان المبارك.

شروط الإحرام وآدابه

وأشارت وزارة الحج والعمرة، إلى أنه يجب الالتزام بالتالي أثناء الإحرام:

ليس الإزار والرداء غير المخيطين للرجال

التزام المرأة بلباسها الساتر دون تبرج

اجتناب محظورات الإحرام

وتابعت وزارة الحج والعمرة، أنه عندما يُحرم المعتمر ينوي العمرة بقلبه ويلبي قائلا: لبيك اللهم عمرة.