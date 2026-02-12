Icon

قليب غنيم.. معالم عمرها أكثر من قرن توثق ذاكرة الاستقرار شمال المملكة Icon الاتحاد يقسو على الغرافة القطري بسباعية نظيفة Icon الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس Icon معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض خدمة "البوابات الإلكترونية اللاتلامسية" Icon حساب المواطن 2026.. 3 أسباب لنقص الدعم Icon انتهاء مدة تسجيل العقارات في 3 مناطق 12 فبراير Icon العُلا والنمر العربي.. علاقةٌ وثّقتها النقوش وحافظت عليها جهود الحاضر Icon معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض نظام مضاد الطائرات المسيرة Icon المنظومة الثقافية تُشارك في كأس السعودية لسباقات الخيل بفعالياتٍ ثقافية ثرية Icon 4 أيام تفصل زوار موسم الدرعية 25/26 على انتهاء برنامج منزال

تحت شعار "مقدام"، بتقديم حلول تقنية تستشرف مستقبل الأمن المستدام

وزارة الداخلية تختتم مشاركتها في معرض الدفاع العالمي 2026

الجمعة ١٣ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٤٥ صباحاً
وزارة الداخلية تختتم مشاركتها في معرض الدفاع العالمي 2026
المواطن - واس

اختتمت وزارة الداخلية اليوم، مشاركتها في معرض الدفاع العالمي 2026، تحت شعار “مقدام”، بتقديم حلول تقنية تستشرف مستقبل الأمن المستدام والجاهزية وخدمة المجتمع، وذلك بمدينة الرياض في الفترة من 8 إلى 12 فبراير الجاري.


وتميزت مشاركة وزارة الداخلية بقدرات تشغيلية متكاملة، عززت صناعة القرار والقيادة والسيطرة والذكاء التنبؤي، وإدارة المشهد الأمني لحماية الإنسان وكل من يعيش على أرض المملكة، بما يحقق رسالة الوزارة نحو أمن ذكي ومتكامل ومستدام.

وشهدت مشاركة وزارة الداخلية في المعرض توقيع عقود ومذكرات تفاهم وتعاون واتفاقيات تعاون مع جهات حكومية وشركات سعودية متخصصة في الصناعات العسكرية، وجلسات حوارية بمشاركة قادة قطاعات الوزارة، شملت محاور “توظيف الذكاء الاصطناعي في الأمن والمراقبة، والمراكز الإصلاحية الذكية، وأنظمة إدارة الحوادث الموحدة، والحدود غير المرئية المدعومة بالتقنيات المتقدمة، وحماية البنية التحتية الحيوية، ومستقبل التنقل عبر الحدود”.

وهدفت المشاركة إلى إبراز قدرات وزارة الداخلية على التحول نحو الأمن الاستباقي وإدارة الأزمات والطوارئ بكفاءة عالية من خلال الحلول التقنية المتقدمة وإسهام مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) في منظومة الاستجابة الوطنية، وجهودها في تبني الابتكار، وبناء شراكات دولية في مجالات الأمن والأنظمة الذكية.

 

