وزارة الداخلية تختتم مشاركتها في معرض الدفاع العالمي 2026

اختتمت وزارة الداخلية اليوم، مشاركتها في معرض الدفاع العالمي 2026، تحت شعار “مقدام”، بتقديم حلول تقنية تستشرف مستقبل الأمن المستدام والجاهزية وخدمة المجتمع، وذلك بمدينة الرياض في الفترة من 8 إلى 12 فبراير الجاري.



وتميزت مشاركة وزارة الداخلية بقدرات تشغيلية متكاملة، عززت صناعة القرار والقيادة والسيطرة والذكاء التنبؤي، وإدارة المشهد الأمني لحماية الإنسان وكل من يعيش على أرض المملكة، بما يحقق رسالة الوزارة نحو أمن ذكي ومتكامل ومستدام.

وشهدت مشاركة وزارة الداخلية في المعرض توقيع عقود ومذكرات تفاهم وتعاون واتفاقيات تعاون مع جهات حكومية وشركات سعودية متخصصة في الصناعات العسكرية، وجلسات حوارية بمشاركة قادة قطاعات الوزارة، شملت محاور “توظيف الذكاء الاصطناعي في الأمن والمراقبة، والمراكز الإصلاحية الذكية، وأنظمة إدارة الحوادث الموحدة، والحدود غير المرئية المدعومة بالتقنيات المتقدمة، وحماية البنية التحتية الحيوية، ومستقبل التنقل عبر الحدود”.

وهدفت المشاركة إلى إبراز قدرات وزارة الداخلية على التحول نحو الأمن الاستباقي وإدارة الأزمات والطوارئ بكفاءة عالية من خلال الحلول التقنية المتقدمة وإسهام مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) في منظومة الاستجابة الوطنية، وجهودها في تبني الابتكار، وبناء شراكات دولية في مجالات الأمن والأنظمة الذكية.