وزارة الداخلية تصدر دليلًا إرشاديًا للمحافظة على أمن وسلامة المعتمرين 

أصدرت وزارة الداخلية دليلًا إرشاديًا للمحافظة على أمن وسلامة المعتمرين والمصلين خلال شهر رمضان المبارك 1447 هـ، لتسهيل أداء النسك والصلاة بأمان ويسر وسهولة وطمأنينة.

وتضمن الدليل إرشادات لكيفية الوصول إلى الحرم المكي الشريف أثناء القدوم للعمرة أو الصلاة، باستخدام وسائل النقل العام ومحطة القطار والمركبات الخاصة والأجرة والنقل الترددي والسير على الأقدام، والتعريف بمواقف السيارات الخاصة ومواقعها.

ويوضح دليل المعتمرين اللوحات الإرشادية على الطرقات وعند أبواب الحرم المكي الشريف وفي ساحاته، والعديد من الإرشادات التي تسهم في المحافظة على الأمن والسلامة وأداء العمرة والصلوات بيسر وطمأنينة.