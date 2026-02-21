Icon

مبنى إمارة منطقة تبوك ‏يتزين بشعار التأسيس واللون الأخضر Icon هيئة الطرق: انطلاق مبادرة “إفطارك علينا” لتعزيز السلامة المرورية وقيم التكافل Icon وزارة الداخلية تصدر دليلًا إرشاديًا للمحافظة على أمن وسلامة المعتمرين  Icon السعودية تدين تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل: طرح متطرف ينبئ بعواقب وخيمة Icon عودة 150 سلحفاة عملاقة إلى مواطنها في جزر غالاباغوس Icon أجواء فخر واعتزاز.. أمانة الباحة تُكمل استعداداتها للاحتفاء بيوم التأسيس Icon حائل تكتسي حلة وطنية تمزج بين رمزية التأسيس وأجواء رمضانية Icon مشروع الأمير محمد بن سلمان يطوّر مسجد عقلة الصقور بالقصيم على الطراز النجدي Icon الريال السعودي في يوم التأسيس.. رحلة عُملة بدأت بأسواق الدرعية Icon تعيين الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمامًا في المسجد النبوي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
خلال شهر رمضان المبارك 1447هـ

وزارة الداخلية تصدر دليلًا إرشاديًا للمحافظة على أمن وسلامة المعتمرين 

السبت ٢١ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٣٥ مساءً
وزارة الداخلية تصدر دليلًا إرشاديًا للمحافظة على أمن وسلامة المعتمرين 
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أصدرت وزارة الداخلية دليلًا إرشاديًا للمحافظة على أمن وسلامة المعتمرين والمصلين خلال شهر رمضان المبارك 1447 هـ، لتسهيل أداء النسك والصلاة بأمان ويسر وسهولة وطمأنينة.

وتضمن الدليل إرشادات لكيفية الوصول إلى الحرم المكي الشريف أثناء القدوم للعمرة أو الصلاة، باستخدام وسائل النقل العام ومحطة القطار والمركبات الخاصة والأجرة والنقل الترددي والسير على الأقدام، والتعريف بمواقف السيارات الخاصة ومواقعها.

قد يهمّك أيضاً
خلال أسبوع.. ضبط 21029 مخالفًا بينهم 29 متورطًا بجرائم مخلة بالشرف

خلال أسبوع.. ضبط 21029 مخالفًا بينهم 29 متورطًا بجرائم مخلة بالشرف

وزارة الداخلية تختتم مشاركتها في معرض الدفاع العالمي 2026

وزارة الداخلية تختتم مشاركتها في معرض الدفاع العالمي 2026

ويوضح دليل المعتمرين اللوحات الإرشادية على الطرقات وعند أبواب الحرم المكي الشريف وفي ساحاته، والعديد من الإرشادات التي تسهم في المحافظة على الأمن والسلامة وأداء العمرة والصلوات بيسر وطمأنينة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد