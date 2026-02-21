مبنى إمارة منطقة تبوك يتزين بشعار التأسيس واللون الأخضر هيئة الطرق: انطلاق مبادرة “إفطارك علينا” لتعزيز السلامة المرورية وقيم التكافل وزارة الداخلية تصدر دليلًا إرشاديًا للمحافظة على أمن وسلامة المعتمرين السعودية تدين تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل: طرح متطرف ينبئ بعواقب وخيمة عودة 150 سلحفاة عملاقة إلى مواطنها في جزر غالاباغوس أجواء فخر واعتزاز.. أمانة الباحة تُكمل استعداداتها للاحتفاء بيوم التأسيس حائل تكتسي حلة وطنية تمزج بين رمزية التأسيس وأجواء رمضانية مشروع الأمير محمد بن سلمان يطوّر مسجد عقلة الصقور بالقصيم على الطراز النجدي الريال السعودي في يوم التأسيس.. رحلة عُملة بدأت بأسواق الدرعية تعيين الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمامًا في المسجد النبوي
أصدرت وزارة الداخلية دليلًا إرشاديًا للمحافظة على أمن وسلامة المعتمرين والمصلين خلال شهر رمضان المبارك 1447 هـ، لتسهيل أداء النسك والصلاة بأمان ويسر وسهولة وطمأنينة.
وتضمن الدليل إرشادات لكيفية الوصول إلى الحرم المكي الشريف أثناء القدوم للعمرة أو الصلاة، باستخدام وسائل النقل العام ومحطة القطار والمركبات الخاصة والأجرة والنقل الترددي والسير على الأقدام، والتعريف بمواقف السيارات الخاصة ومواقعها.
ويوضح دليل المعتمرين اللوحات الإرشادية على الطرقات وعند أبواب الحرم المكي الشريف وفي ساحاته، والعديد من الإرشادات التي تسهم في المحافظة على الأمن والسلامة وأداء العمرة والصلوات بيسر وطمأنينة.