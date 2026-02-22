وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًا بمناسبة يوم التأسيس عبر المنافذ الدولية

قصر الكوت في الخرج.. شاهد شامخ من الدولة السعودية الأولى إمارة الباحة تتوشح باللون الأخضر احتفاءً بذكرى يوم التأسيس نهاية المنتشو.. عملية عسكرية تنهي مسيرة أحد أخطر تجار المخدرات في المكسيك لقطات توثق دعوات ومشاعر المعتمرين والمصلين بالحرم المكي التأمينات: الاستعلام عن أهلية التقاعد المبكر متاح عبر الحاسبة الإلكترونية المدير العام لحرس الحدود يتفقد القطاعات والوحدات البرية والبحرية في مكة المكرمة ساسها خير.. الدرعية تحتفي بيوم التأسيس بجلسات متنوعةوتجارب نوعية زلزال بقوة 7,1 درجات قبالة شرق ماليزيا الرياضة رافد وطني يُعزز حضور السعودية ويجسد هوية يوم التأسيس وظائف شاغرة لدى طيران أديل
أطلقت وزارة الداخلية، ممثلة في المديرية العامة للجوازات “ختمًا خاصًا”، احتفاءً بيوم التأسيس الذي يوافق الـ 22 من فبراير من كل عام.
ويتضمن الختم دلالات تاريخية متعددة تجسّد أمجاد الدولة السعودية وبطولاتها وإرثها العريق، وتؤكد عمق تاريخ المملكة الراسخ وتوثّق مسيرة قيادتها وشعبها عبر مراحلها المختلفة، متزامنةً مع حلول شهر رمضان المبارك بما يحمله من قيم روحية سامية ومعاني العطاء والتلاحم الوطني.