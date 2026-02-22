Icon

قصر الكوت في الخرج.. شاهد شامخ من الدولة السعودية الأولى Icon إمارة الباحة تتوشح باللون الأخضر احتفاءً بذكرى يوم التأسيس Icon نهاية المنتشو.. عملية عسكرية تنهي مسيرة أحد أخطر تجار المخدرات في المكسيك Icon لقطات توثق دعوات ومشاعر المعتمرين والمصلين بالحرم المكي Icon التأمينات: الاستعلام عن أهلية التقاعد المبكر متاح عبر الحاسبة الإلكترونية Icon المدير العام لحرس الحدود يتفقد القطاعات والوحدات البرية والبحرية في مكة المكرمة Icon ساسها خير.. الدرعية تحتفي بيوم التأسيس بجلسات متنوعةوتجارب نوعية Icon زلزال بقوة 7,1 درجات قبالة شرق ماليزيا Icon الرياضة رافد وطني يُعزز حضور السعودية ويجسد هوية يوم التأسيس Icon وظائف شاغرة لدى طيران أديل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًا بمناسبة يوم التأسيس عبر المنافذ الدولية

الأحد ٢٢ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٥٦ مساءً
وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًا بمناسبة يوم التأسيس عبر المنافذ الدولية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أطلقت وزارة الداخلية، ممثلة في المديرية العامة للجوازات “ختمًا خاصًا”، احتفاءً بيوم التأسيس الذي يوافق الـ 22 من فبراير من كل عام.

ويتضمن الختم دلالات تاريخية متعددة تجسّد أمجاد الدولة السعودية وبطولاتها وإرثها العريق، وتؤكد عمق تاريخ المملكة الراسخ وتوثّق مسيرة قيادتها وشعبها عبر مراحلها المختلفة، متزامنةً مع حلول شهر رمضان المبارك بما يحمله من قيم روحية سامية ومعاني العطاء والتلاحم الوطني.

قد يهمّك أيضاً
إمارة الباحة تتوشح باللون الأخضر احتفاءً بذكرى يوم التأسيس

إمارة الباحة تتوشح باللون الأخضر احتفاءً بذكرى يوم التأسيس

ساسها خير.. الدرعية تحتفي بيوم التأسيس بجلسات متنوعةوتجارب نوعية

ساسها خير.. الدرعية تحتفي بيوم التأسيس بجلسات متنوعةوتجارب نوعية

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وادي حنيفة في يوم التأسيس.. على ضفافه سيرةٌ تُروى
السعودية اليوم

وادي حنيفة في يوم التأسيس.. على ضفافه...

السعودية اليوم
حائل تكتسي حلة وطنية تمزج بين رمزية التأسيس وأجواء رمضانية
السعودية اليوم

حائل تكتسي حلة وطنية تمزج بين رمزية...

السعودية اليوم
“الدرعية” في يوم التأسيس.. مهد الدولة السعودية وانطلاقة أمجادها
أخبار رئيسية

“الدرعية” في يوم التأسيس.. مهد الدولة السعودية...

أخبار رئيسية
الملك سلمان: نستذكر في هذا اليوم المجيد تأسيس دولتنا المباركة.. دولة التوحيد والعدل
أخبار رئيسية

الملك سلمان: نستذكر في هذا اليوم المجيد...

أخبار رئيسية
الدرعية في يوم التأسيس.. شهادات مؤرخين ورحالة توثق قوتها وازدهارها العمراني والاقتصادي
السعودية اليوم

الدرعية في يوم التأسيس.. شهادات مؤرخين ورحالة...

السعودية اليوم
الريال السعودي في يوم التأسيس.. رحلة عُملة بدأت بأسواق الدرعية
السعودية اليوم

الريال السعودي في يوم التأسيس.. رحلة عُملة...

السعودية اليوم
“يوم التأسيس وأثره في تعزيز الوعي الإعلامي”.. فعالية ثقافية في رجال ألمع
السعودية اليوم

“يوم التأسيس وأثره في تعزيز الوعي الإعلامي”.....

السعودية اليوم
يوم التأسيس.. قصة وطن انطلقت ملامحه الأولى من الدرعية
السعودية اليوم

يوم التأسيس.. قصة وطن انطلقت ملامحه الأولى...

السعودية اليوم