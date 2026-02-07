Icon

الجزائر تلغي اتفاقية الخدمات الجوية مع الإمارات Icon وزارة الداخلية تطلق ختم “معرض الدفاع العالمي 2026” Icon الأزمات تكلف ألمانيا أكثر من تريليون يورو Icon محافظ الأحساء يرعى ختام موسم ميدان الفروسية لعام 2026 Icon برعاية الشرع.. توقيع اتفاقيات استثمارية كبرى بين شركات سعودية وجهات حكومية سورية Icon القوات البحرية ونظيرتها الأمريكية تنفذان التمرين البحري المختلط «المدافع الأزرق 26» Icon سلطان بن سلمان معزياً في وفاة عبدالرحمن السويلم: خدم بلاده والأعمال الخيرية بشكل استثنائي Icon بعد ليوناردو.. عاصفة مارتا تضرب إسبانيا والبرتغال وتحذيرات من فيضانات Icon stc توقع اتفاقية لتنفيذ مشروع Silklink في سوريا Icon تأسيس شركة “طيران ناس سوريا” بشراكة بين طيران ناس و”الطيران المدني السوري” Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

وزارة الداخلية تطلق ختم “معرض الدفاع العالمي 2026”

السبت ٧ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٥٩ مساءً
وزارة الداخلية تطلق ختم “معرض الدفاع العالمي 2026”
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أطلقت وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجوازات ختم “معرض الدفاع العالمي 2026” للمسافرين القادمين للمملكة عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطار المعرض بملهم، وذلك تزامنًا مع المعرض المقام خلال الفترة (8 – 12 فبراير 2026) بمدينة الرياض.

قد يهمّك أيضاً
ضبط 20237 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل في السعودية.. 32 متورطًا بجرائم مخلة بالشرف

ضبط 20237 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل في السعودية.. 32 متورطًا بجرائم مخلة...

للمرة الثالثة.. وزارة الداخلية تشارك في معرض الدفاع العالمي 2026

للمرة الثالثة.. وزارة الداخلية تشارك في معرض الدفاع العالمي 2026

وتشارك وزارة الداخلية في المعرض تحت شعار “مقدام” لاستعراض خططها لتطوير منظومة الأمن الداخلي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإمكاناتها في حفظ الأمن وحلولها المبتكرة في تطوير المدن الآمنة وتأمين الحدود وإدارة الأزمات وتطوير العمل الميداني والمحافظة على البيئة وأمن المنشآت الحيوية وإسهاماتها في توطين الصناعات العسكرية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ضبط 20237 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل في السعودية.. 32 متورطًا بجرائم مخلة بالشرف
أخبار رئيسية

ضبط 20237 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل في...

أخبار رئيسية
للمرة الثالثة.. وزارة الداخلية تشارك في معرض الدفاع العالمي 2026
السعودية اليوم

للمرة الثالثة.. وزارة الداخلية تشارك في معرض...

السعودية اليوم