وزارة الداخلية تطلق ختم “معرض الدفاع العالمي 2026”

أطلقت وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجوازات ختم “معرض الدفاع العالمي 2026” للمسافرين القادمين للمملكة عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطار المعرض بملهم، وذلك تزامنًا مع المعرض المقام خلال الفترة (8 – 12 فبراير 2026) بمدينة الرياض.
وتشارك وزارة الداخلية في المعرض تحت شعار “مقدام” لاستعراض خططها لتطوير منظومة الأمن الداخلي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإمكاناتها في حفظ الأمن وحلولها المبتكرة في تطوير المدن الآمنة وتأمين الحدود وإدارة الأزمات وتطوير العمل الميداني والمحافظة على البيئة وأمن المنشآت الحيوية وإسهاماتها في توطين الصناعات العسكرية.