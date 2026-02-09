Icon

وزارة الدفاع توقع 28 عقدًا مع شركات محلية ودولية في معرض الدفاع العالمي Icon ضباب كثيف على المنطقة الشرقية حتى الصباح  Icon ولي العهد يستقبل ولي عهد بريطانيا ويصطحبه في جولة بحي الطريف التاريخي في الدرعية Icon افتتاح معرض ملتقى طويق للنحت 2026 في الرياض بـ 25 عملًا نحتيًا جديدًا Icon السعودية تؤكد موقفها الداعي إلى وحدة السودان وأمنه واستقراره Icon التأمينات تشرح آلية احتساب الاشتراك عند تجاوز سقف 45 ألف ريال Icon كيف يتم تسجيل الدفعة المقدمة في عقد الإيجار الإلكتروني؟ Icon المرور يحدد 4 وسائل سلامة أساسية يجب توافرها في المركبة Icon مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1.700 كرتون تمر في حضرموت Icon وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية يزور معرض الدفاع العالمي 2026 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تستهدف رفع مستوى الجاهزية العسكرية لأفرع القوات المسلحة

وزارة الدفاع توقع 28 عقدًا مع شركات محلية ودولية في معرض الدفاع العالمي

الإثنين ٩ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٣٠ مساءً
وزارة الدفاع توقع 28 عقدًا مع شركات محلية ودولية في معرض الدفاع العالمي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أبرمت وزارة الدفاع، اليوم، 28 عقدًا مع شركات محلية وعالمية متخصصة في الصناعات العسكرية، وذلك خلال فعاليات معرض الدفاع العالمي المقام في العاصمة الرياض.

ووقع مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، أربعة عقود مع الرؤساء التنفيذيين لكل من شركة إم بي دي إيه الفرنسية، وشركة ريثون العربية السعودية، وشركة هانوا أيروسبيس الكورية، وشركة ليوناردو الإيطالية.

قد يهمّك أيضاً
وزارة الدفاع تدشّن برنامج التحول المهني لتمكين العسكريين من الانتقال إلى المسارات المدنية

وزارة الدفاع تدشّن برنامج التحول المهني لتمكين العسكريين من الانتقال إلى المسارات...

بدءًا من الغد.. وزارة الدفاع تفتح باب التقديم على الوظائف العسكرية

بدءًا من الغد.. وزارة الدفاع تفتح باب التقديم على الوظائف العسكرية

كما شهد مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية، مراسم توقيع ثمان عقود، وقعها وكيل وزارة الدفاع للمشتريات والتسليح إبراهيم بن أحمد السويد مع الرؤساء التنفيذيين لشركات محلية وفرنسية وتركية وكورية وإيطالية.

وتضمنت العقود الموقعة، ستة عشر عقدًا وقعها مدراء العموم التنفيذيين في وكالة وزارة الدفاع للمشتريات والتسليح مع ممثلي الشركات.

وتستهدف العقود التي أبرمتها وزارة الدفاع، رفع مستوى الجاهزية العسكرية لأفرع القوات المسلحة، وتعزيز قدراتها ورفع كفاءتها القتالية، واستدامة المنظومات، إلى جانب المساهمة في دعم وتوطين التصنيع المحلي بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 المتمثلة في توطين ما يزيد على 50% من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد