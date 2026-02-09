وزارة الدفاع توقع 28 عقدًا مع شركات محلية ودولية في معرض الدفاع العالمي

أبرمت وزارة الدفاع، اليوم، 28 عقدًا مع شركات محلية وعالمية متخصصة في الصناعات العسكرية، وذلك خلال فعاليات معرض الدفاع العالمي المقام في العاصمة الرياض.

ووقع مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، أربعة عقود مع الرؤساء التنفيذيين لكل من شركة إم بي دي إيه الفرنسية، وشركة ريثون العربية السعودية، وشركة هانوا أيروسبيس الكورية، وشركة ليوناردو الإيطالية.

كما شهد مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية، مراسم توقيع ثمان عقود، وقعها وكيل وزارة الدفاع للمشتريات والتسليح إبراهيم بن أحمد السويد مع الرؤساء التنفيذيين لشركات محلية وفرنسية وتركية وكورية وإيطالية.

وتضمنت العقود الموقعة، ستة عشر عقدًا وقعها مدراء العموم التنفيذيين في وكالة وزارة الدفاع للمشتريات والتسليح مع ممثلي الشركات.

وتستهدف العقود التي أبرمتها وزارة الدفاع، رفع مستوى الجاهزية العسكرية لأفرع القوات المسلحة، وتعزيز قدراتها ورفع كفاءتها القتالية، واستدامة المنظومات، إلى جانب المساهمة في دعم وتوطين التصنيع المحلي بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 المتمثلة في توطين ما يزيد على 50% من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية.