وزارة السياحة توقف طلبات رفع الطاقة الاستيعابية وتراخيص نزل الحج 1447 في مكة والمدينة

أصدرت وزارة السياحة قرارا وزاريا يقضي بإيقاف استقبال طلبات رفع الطاقة الاستيعابية لمرافق الضيافة السياحية، وإيقاف استقبال طلبات الترخيص المرافق الضيافة السياحية من نوع (النزل) المخصصة للعمل خلال موسم الحج 1447هـ، وذلك في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة.
يأتي هذا القرار استكمالا للقرارات الوزارية السابقة التي أتاحت استقبال طلبات مرافق الضيافة السياحية الراغبة في رفع طاقتها الاستيعابية من حيث عدد الأسرة، إضافة إلى استقبال طلبات مالكي العقارات الراغبين في الحصول على تراخيص مرافق من نوع (النزل) المخصصة للعمل خلال موسم الحج في مكة المكرمة والمدينة المنورة. وتهدف هذه القرارات النوعية إلى دعم جاهزية مرافق الضيافة لاستقبال ضيوف الرحمن، وتنويع خيارات الإقامة بما يلبي احتياجاتهم، وفق أطر تنظيمية واضحة ومحددة.
وفي هذا السياق، جددت الوزارة تأكيدها على أن هاتين الخدمتين لا تتيحان للمرافق المستفيدة تفعيلهما بزيادة الطاقة الاستيعابية أو تشغيل النزل المؤقتة خارج موسم الحج، مؤكدة حرصها على تنظيم القطاع والأنشطة خلال مواسم الذروة، وضمان سلامة الزوار، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة في مرافق الضيافة.
