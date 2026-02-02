وزير الإعلام يفتتح المنتدى السعودي للإعلام 2026 وسط مبادرات جديدة

افتتح وزير الإعلام سلمان الدوسري، أعمال النسخة الخامسة من المنتدى السعودي للإعلام 2026، تحت شعار “الإعلام في عالم يتشكل”.

المنتدى السعودي للإعلام 2026

وينطلق المنتدى السعودي للإعلام في الرياض خلال الفترة من 2 إلى 4 فبراير الجاري، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ويشارك في المنتدى ما يزيد على 300 من أبرز الإعلاميين والخبراء والأكاديميين والمتخصصين محليًا ودوليًا، يتحدثون في أكثر من 150 جلسة حوارية تستكشف التحديات والفرص، التي تسهم في تطوير الصناعة الإعلامية محليًا وإقليميًا ودوليًا.