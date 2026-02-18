وزير التجارة يصدر قرارًا وزاريًا بتعيين أعضاء مجلس إدارة غرفة أبها

أصدر معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قرارًا وزاريًا بتعيين أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية في أبها للدورة القادمة (1447 – 1451هـ)، وهم كالتالي:

أحمد بن سعيد علي عفتان، وآلاء بنت أحمد سعيد أبو حمامة، وريان بن عبدالرحمن بن فهد اليحيا، وسعيد بن فهد بن معجب الشهراني، وشاكر بن سعيد بن سعد عوير، وعبدالعزيز بن سعيد عبدالله الشهراني، وعبدالله بن سامي بن عبدالله أبو ملحة، عبدالله بن فهد بن معيدي مشاوي، وفهد بن سعيد بن شايع حماد.

وتمتد عضوية المجلس (4) سنوات، تبدأ من تاريخ 1447/8/28هـ.