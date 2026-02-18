وزير التجارة يصدر قرارًا وزاريًا بتعيين أعضاء مجلس إدارة غرفة أبها لقطات من صلاة التراويح في الحرم المكي ثاني ليالي رمضان الزكاة والضريبة والجمارك تتيح للأفراد إخراج الزكاة اختياريًا عبر منصة “زكاتي” جموع الصائمين يصطفون لتناول موائد الإفطار بـ المسجد النبوي أول أيام رمضان موسم الدرعية 25 / 26 يعلن تمديد عدد من برامجه الأرصاد: تنفيذ تمرين “رصد 11” لرفع الجاهزية في موسم رمضان أمانة المدينة المنورة: إصدار أكثر من 6 آلاف رخصة وتصريح عبر منصة “بلدي” بتوجيه وزير الداخلية.. ترقية 4333 فردًا من منسوبي الأمن العام وزارة الإعلام توقع اتفاقيات مع 9 شركات لتأهيل الكفاءات الوطنية ضمن برنامج ابتعاث الإعلام جوازات مطار الملك عبدالعزيز تستقبل أولى رحلات ضيوف الرحمن القادمين للعمرة خلال رمضان
أصدر معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قرارًا وزاريًا بتعيين أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية في أبها للدورة القادمة (1447 – 1451هـ)، وهم كالتالي:
أحمد بن سعيد علي عفتان، وآلاء بنت أحمد سعيد أبو حمامة، وريان بن عبدالرحمن بن فهد اليحيا، وسعيد بن فهد بن معجب الشهراني، وشاكر بن سعيد بن سعد عوير، وعبدالعزيز بن سعيد عبدالله الشهراني، وعبدالله بن سامي بن عبدالله أبو ملحة، عبدالله بن فهد بن معيدي مشاوي، وفهد بن سعيد بن شايع حماد.
وتمتد عضوية المجلس (4) سنوات، تبدأ من تاريخ 1447/8/28هـ.