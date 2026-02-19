وزير الخارجية الأمريكي: إعمار غزة السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار

أكّد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن السبيل الوحيد للمضي قدمًا تكمن في الخطة الأساسية وهي إعادة إعمار قطاع غزة وتحقق سلامًا راسخًا ومستدامًا دون العودة إلى الصراع في القطاع.

وأوضح روبيو في كلمته أمس خلال أعمال “مجلس السلام” التي تقام بمعهد دونالد ترمب للسلام في العاصمة واشنطن، أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه لا يوجد خطة بديلة للأوضاع في القطاع غير إعادة الإعمار وذلك بمشاركة الجميع.

ودعا روبيو الشركاء المراقبين إلى الانضمام بشكل رسمي ليصبحوا جزءًا من منظومة الخطة، منوهًا بالإسهامات التي قدموها.