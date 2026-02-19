وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS وظائف شاغرة بـ فروع شركة PARSONS جهود متكاملة في الحرمين الشريفين تستقبل الملايين خلال رمضان وزير الخارجية الأمريكي: إعمار غزة السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار موعد التسجيل للاعتكاف في المسجد النبوي خلال شهر رمضان الدفاع المدني يوضّح طرق التعامل مع تسرّب الغاز وزير الدفاع يُقلد قائد القيادة المركزية الأمريكية السابق وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة وظائف إدارية شاغرة في وزارة الطاقة معونة شهر رمضان.. صرف 1000 ريال للعائل و500 ريال لكل تابع الجبير بـ “مجلس السلام”: السعودية ستقدم مليار دولار لتخفيف معاناة الفلسطينيين
أكّد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن السبيل الوحيد للمضي قدمًا تكمن في الخطة الأساسية وهي إعادة إعمار قطاع غزة وتحقق سلامًا راسخًا ومستدامًا دون العودة إلى الصراع في القطاع.
وأوضح روبيو في كلمته أمس خلال أعمال “مجلس السلام” التي تقام بمعهد دونالد ترمب للسلام في العاصمة واشنطن، أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه لا يوجد خطة بديلة للأوضاع في القطاع غير إعادة الإعمار وذلك بمشاركة الجميع.
ودعا روبيو الشركاء المراقبين إلى الانضمام بشكل رسمي ليصبحوا جزءًا من منظومة الخطة، منوهًا بالإسهامات التي قدموها.