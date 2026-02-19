وزير الدفاع يُقلد قائد القيادة المركزية الأمريكية السابق وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة وظائف إدارية شاغرة في وزارة الطاقة معونة شهر رمضان.. صرف 1000 ريال للعائل و500 ريال لكل تابع الجبير بـ “مجلس السلام”: السعودية ستقدم مليار دولار لتخفيف معاناة الفلسطينيين ولي العهد يجتمع مع السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام العيسى يشهد تخريج سبعين ألفًا بين حافظ وحافظة للقرآن الكريم في رواندا وظائف شاغرة لدى البحر الأحمر الدولية برعاية شركة “سير”.. انطلاق أضخم حملة مجتمعية لنشر ثقافة السيارات الكهربائية بالمملكة أزياء الأطفال التراثية تزين ليالي رمضان في الحدود الشمالية تمور المملكة في رمضان.. قيمة غذائية وأصناف متنوّعة تزيّن موائد الشهر الفضيل
إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، قلَّد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، معالي قائد القيادة المركزية الأمريكية السابق الفريق الأول المتقاعد مايكل كوريلا، وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة.
جاء ذلك خلال استقبال سموه لمعاليه، في مكتبه بالرياض اليوم.
حضر مراسم التقليد، صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومعالي مستشار سمو وزير الدفاع لشؤون الاستخبارات الأستاذ هشام بن عبدالعزيز بن سيف.