Icon

وزير الدفاع يُقلد قائد القيادة المركزية الأمريكية السابق وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة Icon وظائف إدارية شاغرة في وزارة الطاقة Icon معونة شهر رمضان.. صرف 1000 ريال للعائل و500 ريال لكل تابع Icon الجبير بـ “مجلس السلام”: السعودية ستقدم مليار دولار لتخفيف معاناة الفلسطينيين Icon ولي العهد يجتمع مع السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام Icon العيسى يشهد تخريج سبعين ألفًا بين حافظ وحافظة للقرآن الكريم في رواندا Icon وظائف شاغرة لدى البحر الأحمر الدولية Icon برعاية شركة “سير”.. انطلاق أضخم حملة مجتمعية لنشر ثقافة السيارات الكهربائية بالمملكة Icon أزياء الأطفال التراثية تزين ليالي رمضان في الحدود الشمالية Icon تمور المملكة في رمضان.. قيمة غذائية وأصناف متنوّعة تزيّن موائد الشهر الفضيل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين..

وزير الدفاع يُقلد قائد القيادة المركزية الأمريكية السابق وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة

الجمعة ٢٠ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٠٣ صباحاً
وزير الدفاع يُقلد قائد القيادة المركزية الأمريكية السابق وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، قلَّد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، معالي قائد القيادة المركزية الأمريكية السابق الفريق الأول المتقاعد مايكل كوريلا، وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة.
جاء ذلك خلال استقبال سموه لمعاليه، في مكتبه بالرياض اليوم.
حضر مراسم التقليد، صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومعالي مستشار سمو وزير الدفاع لشؤون الاستخبارات الأستاذ هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

قد يهمّك أيضاً
خالد بن سلمان يبحث تعزيز التعاون مع قائد الجيش الباكستاني

خالد بن سلمان يبحث تعزيز التعاون مع قائد الجيش الباكستاني

وزير الدفاع يوقع على طائرة هوك T-165 في معرض الدفاع العالمي 2026

وزير الدفاع يوقع على طائرة هوك T-165 في معرض الدفاع العالمي 2026

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد