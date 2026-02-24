وزير الصحة: مركز “تأكد” لا يوجد له مثيل بالشرق الأوسط.. الكشف المبكر خلال دقائق

أكد معالي وزير الصحة الأستاذ فهد الجلاجل، أن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 جاءت بمحاور متعددة، وفي صميمها المواطن؛ من خلال المحافظة على صحته، وتوفير الوظائف له، وتوفير السكن، ورفع جودة حياته، مشيرًا إلى أن من أهم مؤشرات هذه الرؤية زيادة متوسط عمر الإنسان في المملكة.

جاء ذلك خلال تدشينه الرسمي اليوم لمركز «تأكد لصحتك»، حيث اطّلع معاليه على آلية العمل والخدمات المقدمة، كما أجرى عددًا من الفحوصات داخل المركز للاطمئنان على جاهزية الخدمات المقدمة للمستفيدين.

من السيارة وخلال دقائق.. الجلاجل يدشن مركز #تأكد_لصحتك للكشف المبكر عبر : @hashimalgarni11 pic.twitter.com/4T5xtRaxXE — صحيفة المواطن (@almowatennet) February 24, 2026

وعقب التدشين، أُقيمت جلسة حوارية جمعت معالي الوزير بعدد من الإعلاميين والصحفيين وكتّاب الرأي والمختصين في المجالين الصحي والاجتماعي، جرى خلالها مناقشة عدد من الموضوعات التي تهم القطاع الصحي، والاستماع إلى الآراء والمقترحات، والإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بمستهدفات المرحلة القادمة.

وأوضح الجلاجل في حديثه لـ«المواطن» أن المبادرات الصحية والتنموية المتنوعة أسهمت في تحقيق نتائج ملموسة، حيث خفضت مبادرات السلامة المرورية الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق بنسبة 60%، كما خفضت مبادرات الأمراض المعدية الوفيات بنسبة 50%، إضافة إلى خفض الوفيات الناتجة عن الأمراض المزمنة بنسبة 40%.

وبيّن أن مركز “تأكد” يساند هذه الجهود من خلال تعزيز الاستكشاف المبكر للأمراض المزمنة، بما يسهم – بإذن الله – في خفض الوفيات ورفع متوسط العمر المتوقع، مؤكدًا أن الجهود تكاملية بين مختلف المبادرات الصحية والتنموية.

وأشار إلى أن دعم صحة المواطن في رؤية السعودية 2030 لا يقتصر على العلاج، بل يشمل تعزيز نمط الحياة الصحي، من خلال الحراك الرياضي، وانتشار ثقافة الحركة والرياضة، وتطوير مشاريع الإسكان بما يحقق جودة الحياة، وتوفير الحدائق والمساحات المفتوحة والهواء النقي، إضافة إلى تطوير الطرق لتكون داعمة للمشي والحركة.

وأضاف أن وزارة الصحة لا تهدف فقط إلى محاربة المرض وعلاجه، بل إلى تعزيز صحة المواطنين، مبينًا أن مبادرة “تأكد” تعد من النقاط الأساسية لتعزيز صحة المواطن عبر الاستكشاف المبكر، وتسريع الوصول إلى الخدمة الصحية بوقت قصير.

وأوضح الوزير، حول سؤال ما إذا كان سيكون هناك مراكز أخرى لـ«تأكد»: “أن هذا المركز اللي نحن فيه لا يوجد له مثيل في الشرق الأوسط، يعتبر من أكبر المراكز في الخدمة لخارج المستشفيات وبخدمة درايف ثرو بالسيارة وخدمة يسيرة هنا من خمس إلى عشر دقائق فقط يكون خلص الخدمة وبطاقة استيعابية عالية.”

وأوضح أن هذا المركز سيكون مساندًا لمنظومة خدمات “تأكد” المنتشرة في مراكز الرعاية الأولية، إضافة إلى شبكات تغطي مختلف أنحاء المنطقة، بما يعزز من سهولة الوصول إلى الخدمة الصحية ويرفع من كفاءة الاستكشاف المبكر.

ويقع هذا المركز على طريق الملك عبدالله، وبجوار محطة قطار إشبيلية، حيث يمكن الوصول إليه بسهولة عبر قطار الرياض من خلال الخط الأحمر، ما يعزز من سهولة تنقل المستفيدين ووصولهم للخدمة الصحية بكل يسر وسرعة.