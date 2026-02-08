وزير الصحة يتفقد جاهزية الخدمات الصحية بالمدينة المنورة لشهر رمضان 2026

زار معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل, اليوم, منطقة المدينة المنورة، للوقوف ميدانيًا على جاهزية الخدمات الصحية استعدادًا لشهر رمضان المبارك، في إطار جهود وزارة الصحة لتعزيز جودة الرعاية الصحية وتسهيل الوصول إليها، بما ينسجم مع مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي المنبثق عن رؤية المملكة 2030، لبناء منظومة صحية عالية الجاهزية والكفاءة.

وتفقد معاليه عقب اجتماعه مع اللجنة الإشرافية التنسيقية للحج والعمرة للمنظومة الصحية بمنطقة المدينة المنورة، عددًا من المنشآت الصحية الحيوية والمراكز الصحية بالمنطقة المركزية، للاطلاع على جاهزية الخدمات المقدمة للزوار والأهالي.

واطلع خلال الجولة على سير العمل والخدمات المقدمة في المدينة المنورة، ووقف على عدد من أعمال التطوير ورفع الكفاءة التشغيلية، التي شملت تطوير غرف العمليات، وإعادة تأهيل وتطوير وتوسعة أقسام العيادات الخارجية، إلى جانب تطوير خدمات الحضانة، بما يسهم في رفع جودة الرعاية الصحية وتحسين تجربة المستفيدين.

تطوير عدد من الأقسام التخصصية

وتابع معاليه أعمال تطوير عدد من الأقسام التخصصية، شملت استحداث خدمات للرعاية الحرجة، وتطوير خدمات الطوارئ، وتعزيز جاهزية مرافق الدعم التشغيلي، وذلك ضمن جهود المنظومة الصحية لتعزيز الطاقة الاستيعابية ورفع كفاءة الأداء التشغيلي.

وتواصل المنظومة الصحية بالمدينة المنورة تقديم خدماتها عبر أكثر من (198) منشأة صحية، لخدمة ما يزيد على (2.1) مليون نسمة، ضمن منظومة متكاملة تركز على رفع جودة الرعاية الصحية، وتعزيز سلامة المرضى، وتحقيق أعلى معايير الأداء والكفاءة التشغيلية.

وتأتي هذه الزيارات الميدانية امتدادًا للجهود المبذولة في رفع جاهزية المنشآت الصحية خلال المواسم، وتعزيز استمرارية تقديم الرعاية الصحية بكفاءة عالية، بما يضمن توفير خدمات متكاملة خلال شهر رمضان المبارك، ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.