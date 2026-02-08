Icon

ما دور الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في حماية القطاعات الحيوية وتقليل المخاطر الرقمية؟ Icon تعرف على خدمات مركز إتمام لدعم وتنظيم رحلة التطوير العقاري Icon دخون الإماراتية تعتذر لـ تركي آل الشيخ وتسارع بحذف تغريدتها Icon إبراهيم المعطش يحصل على الدكتوراه من جامعة الملك سعود Icon الفصيل الصامت.. مبادرة نسائية أمنية في معرض الدفاع العالمي 2026 Icon تنبيه من الأرصاد.. موجة ضباب على المنطقة الشرقية  Icon جمعية إشراق تطلق مبادرة «أترك أثراً» لتعزيز التطوع وصناعة الأثر المجتمعي Icon فتح باب التقديم في تمهير لتخصصات صحية وإدارية.. مكافأة 3000 ريال Icon أمير الرياض يطّلع على تفاصيل الحملة الرمضانية لـ “جود الإسكان” Icon الجامعة العربية تدين استهداف قوافل الإغاثة في السودان Icon

تابع أعمال تطوير عدد من الأقسام التخصصية

وزير الصحة يتفقد جاهزية الخدمات الصحية بالمدينة المنورة لشهر رمضان 2026

الأحد ٨ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٧:١١ مساءً
وزير الصحة يتفقد جاهزية الخدمات الصحية بالمدينة المنورة لشهر رمضان 2026
المواطن - واس

زار معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل, اليوم, منطقة المدينة المنورة، للوقوف ميدانيًا على جاهزية الخدمات الصحية استعدادًا لشهر رمضان المبارك، في إطار جهود وزارة الصحة لتعزيز جودة الرعاية الصحية وتسهيل الوصول إليها، بما ينسجم مع مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي المنبثق عن رؤية المملكة 2030، لبناء منظومة صحية عالية الجاهزية والكفاءة.

وتفقد معاليه عقب اجتماعه مع اللجنة الإشرافية التنسيقية للحج والعمرة للمنظومة الصحية بمنطقة المدينة المنورة، عددًا من المنشآت الصحية الحيوية والمراكز الصحية بالمنطقة المركزية، للاطلاع على جاهزية الخدمات المقدمة للزوار والأهالي.

واطلع خلال الجولة على سير العمل والخدمات المقدمة في المدينة المنورة، ووقف على عدد من أعمال التطوير ورفع الكفاءة التشغيلية، التي شملت تطوير غرف العمليات، وإعادة تأهيل وتطوير وتوسعة أقسام العيادات الخارجية، إلى جانب تطوير خدمات الحضانة، بما يسهم في رفع جودة الرعاية الصحية وتحسين تجربة المستفيدين.

تطوير عدد من الأقسام التخصصية

وتابع معاليه أعمال تطوير عدد من الأقسام التخصصية، شملت استحداث خدمات للرعاية الحرجة، وتطوير خدمات الطوارئ، وتعزيز جاهزية مرافق الدعم التشغيلي، وذلك ضمن جهود المنظومة الصحية لتعزيز الطاقة الاستيعابية ورفع كفاءة الأداء التشغيلي.
وتواصل المنظومة الصحية بالمدينة المنورة تقديم خدماتها عبر أكثر من (198) منشأة صحية، لخدمة ما يزيد على (2.1) مليون نسمة، ضمن منظومة متكاملة تركز على رفع جودة الرعاية الصحية، وتعزيز سلامة المرضى، وتحقيق أعلى معايير الأداء والكفاءة التشغيلية.

وتأتي هذه الزيارات الميدانية امتدادًا للجهود المبذولة في رفع جاهزية المنشآت الصحية خلال المواسم، وتعزيز استمرارية تقديم الرعاية الصحية بكفاءة عالية، بما يضمن توفير خدمات متكاملة خلال شهر رمضان المبارك، ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

