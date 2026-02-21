وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ81 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ولي العهد يهنئ رئيسة وزراء اليابان بمناسبة إعادة انتخابها ولي عهد البحرين يهنئ الملك سلمان وولي العهد بذكرى يوم التأسيس إطلاق جائزة معرفية ووقف تشاركي في ختام ملتقى «مجتمع الأسرة الأول» إصابة 3 رجال أمن بانفجار طرد مشبوه في الأرجنتين الحملة الوطنية للعمل الخيري تتجاوز 646 مليون ريال في يومها الأول القيادة القطرية تهنئ الملك سلمان بمناسبة ذكرى يوم التأسيس ملك البحرين يهنئ الملك سلمان وولي العهد بذكرى يوم التأسيس يوم التأسيس.. قصة وطن انطلقت ملامحه الأولى من الدرعية تايوان ترصد 8 طائرات عسكرية و7 سفن حربية صينية حول أراضيها
وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الـ(81) التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية, بالتنسيق مع وزارة الدفاع وسفارة المملكة في القاهرة.
وتحمل الطائرة السعودية الـ(81) على متنها سلالًا غذائية وحقائب إيوائية، تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني الشقيق داخل قطاع غزة.
وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم السعودي المقدم عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة؛ للتخفيف من الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها القطاع.