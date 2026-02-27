وزارة الإعلام تنظّم بطولة بادل الإعلام الرمضانية في نسختها الأولى وصول قافلة مساعدات سعودية جديدة إلى قطاع غزة اليوم أول تعامد للقمر على الكعبة في 2026 سبب ارتباط صوت المدفع بشهر رمضان والعيد رصد اقتران هلال رمضان مع نجم المبسوطة والمشتري من سماء الشمالية خروج عربتي قطار عن القضبان بالأقصر المصرية ضبط 55 مزاولًا للعمل الهندسي دون اعتماد مهني في أحد المشاريع الكبرى بجازان سلمان للإغاثة يوزّع 1,000 سلة غذائية في الدمازين السودانية 3 تحت الصفر.. موجة باردة على طريف حتى الغد إعلان أهلية مستفيدي الضمان الاجتماعي لشهر مارس والإيداع الأحد
وصلت أمس الأول إلى قطاع غزة قافلة مساعدات إنسانية جديدة مقدّمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحمل على متنها سلالًا غذائية، ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع.
وتسلّم تلك المساعدات المركز السعودي للثقافة والتراث -الشريك المنفذ لمركز الملك سلمان للإغاثة في قطاع غزة-، حيث ستسهم- بمشيئة الله- في دعم وتعزيز عمليات التوزيع التي تنفذها الفرق الميدانية التابعة للمركز السعودي للثقافة والتراث، بما يضمن وصولها إلى الأسر الأكثر احتياجًا وفق آليات منظمة ومعايير إنسانية واضحة.
وتأتي تلك المساعدات امتدادًا لمواقف المملكة الثابتة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن، مجسدةً قيمها النبيلة ورسالتها الإنسانية.