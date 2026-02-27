وصول قافلة مساعدات سعودية جديدة إلى قطاع غزة

وصلت أمس الأول إلى قطاع غزة قافلة مساعدات إنسانية جديدة مقدّمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحمل على متنها سلالًا غذائية، ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع.

وتسلّم تلك المساعدات المركز السعودي للثقافة والتراث -الشريك المنفذ لمركز الملك سلمان للإغاثة في قطاع غزة-، حيث ستسهم- بمشيئة الله- في دعم وتعزيز عمليات التوزيع التي تنفذها الفرق الميدانية التابعة للمركز السعودي للثقافة والتراث، بما يضمن وصولها إلى الأسر الأكثر احتياجًا وفق آليات منظمة ومعايير إنسانية واضحة.

وتأتي تلك المساعدات امتدادًا لمواقف المملكة الثابتة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن، مجسدةً قيمها النبيلة ورسالتها الإنسانية.