ضبط مواطن رعى 15 متنًا من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز تبادل طعام الإفطار عادة رمضانية تعكس التكافل الاجتماعي في الشمالية وصول قافلة مساعدات سعودية جديدة إلى قطاع غزة ولي العهد يلتقي الرئيس المصري على مائدة الإفطار في جدة الرئيس المصري يصل إلى جدة وولي العهد في مقدمة مستقبليه المالية: 1111 مليار ريال إجمالي الإيرادات الفعلية لميزانية الدولة 2025 مشروع الأمير محمد بن سلمان يعيد لجامع المنسف بالزلفي أصالته المعمارية بتوجيه الملك سلمان وولي العهد.. وصول التوأم الملتصق الباكستاني “سفيان ويوسف” إلى الرياض سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10984 نقطة البلديات والإسكان: 8,427 أسرة سعودية استفادت من الدعم السكني
وصلت أمس إلى قطاع غزة قافلة مساعدات إنسانية جديدة مقدّمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحمل على متنها سلالًا غذائية، ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع.
وتسلم المساعدات المركز السعودي للثقافة والتراث -الشريك المنفذ لمركز الملك سلمان للإغاثة في قطاع غزة-، تمهيدًا للبدء الفوري في توزيعها على الأسر المتضررة داخل القطاع، ويأتي وصول هذه السلال الغذائية في توقيت بالغ الأهمية مع حلول شهر رمضان المبارك، حيث تشتد حاجة العائلات في قطاع غزة إلى ما يسد الجوع ويخفف عنها وطأة الظروف القاسية، فتصبح هذه السلال بمثابة نورٍ يدخل البيوت المكلومة، ويد حانية تمد الطعام للأطفال الذين طال انتظارهم.
وتأتي تلك المساعدات امتدادًا لمواقف المملكة الثابتة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن، مجسدةً قيمها النبيلة ورسالتها الإنسانية.