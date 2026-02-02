وظائف إدارية شاغرة بـ شركة بترورابغ

أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات “بترورابغ”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مقر الشركة الرئيسي في محافظة رابغ.

تفاصيل وظائف شركة بترورابغ

وأبرزت شركة بترورابغ، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أول الحوكمة والامتثال للمخاطر.

– مسؤول التخطيط/ قسم التخطيط الاستراتيجي.

– مشرف وحدة محاسبة تكلفة المخزون.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة بترورابغ، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 فبراير 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 إبريل 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)