وظائف إدارية شاغرة بـ وزارة الاقتصاد

أعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مكاتب الوزارة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف وزارة الاقتصاد

وبينت الوزارة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– شريك اقتصادي.

– مستشار اقتصادي.

التقديم على الوظائف

وأوضحت وزارة الاقتصاد والتخطيط، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 24 فبراير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة؛ يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)