وظائف إدارية شاغرة في شركة التنفيذي

أعلنت شركة التنفيذي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب شركة التنفيذي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة التنفيذي

وبيّنت شركة التنفيذي، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أول خدمات الموارد البشرية.

– أخصائي أول شؤون مجلس الإدارة والحوكمة.

– ممثل خدمة العملاء.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة التنفيذي، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 10 فبراير 2026م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 فبراير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)