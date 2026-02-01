وظائف إدارية شاغرة في شركة ترشيد

أعلنت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة “ترشيد”، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة ترشيد

وبيّنت شركة ترشيد، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محلل حوكمة أول.

– محلل مخاطر أول.

– رئيس قسم المشتريات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة ترشيد، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 1 فبراير 2026م؛ والتقديم مستمر حتى 1 مارس 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)