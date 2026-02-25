Icon

وظائف إدارية وهندسية شاغرة بـ هيئة الزكاة Icon وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية Icon الحصان مديرًا عامًا للمراكز الصحية والعيادات التخصصية الشاملة بوزارة الداخلية Icon وظائف إدارية شاغرة في شركة كدانة Icon وظائف شاغرة بـ البنك الإسلامي Icon ابن معمر: “أصول الخيل” يستحضر تاريخ الدولة في يوم التأسيس Icon ضبط مخالفة صحية في عيادة جلدية.. تصوير المراجعات أثناء جلسات الليزر Icon نائب ترامب: نفضل الدبلوماسية مع إيران لكن الخيار العسكري متاح Icon النصر يصعق النجمة بثلاثية في الشوط الأول بدوري روشن Icon اللواء الركن عوض العنزي يتفقد قوات الأفواج الأمنية بعسير وجازان ويهنئهم بشهر رمضان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق

وظائف إدارية شاغرة في شركة كدانة

الأربعاء ٢٥ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٣٢ مساءً
وظائف إدارية شاغرة في شركة كدانة
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة كدانة للتنمية والتطوير- إحدى شركات الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة في منطقة مكة المكرمة.

تفاصيل وظائف شركة كدانة

وبيّنت شركة كدانة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

قد يهمّك أيضاً
وظائف إدارية وهندسية شاغرة بـ هيئة الزكاة

وظائف إدارية وهندسية شاغرة بـ هيئة الزكاة

وظائف إدارية شاغرة بـ وزارة الاقتصاد

وظائف إدارية شاغرة بـ وزارة الاقتصاد

– مدير تطوير الأعمال والاستثمار: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (المالية، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي أول البريد الوارد: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق، العلاقات العامة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 فبراير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة لدى طيران أديل
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى طيران أديل

حصاد اليوم
وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى مركز أرامكو الطبي
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى مركز أرامكو الطبي

حصاد اليوم
وظائف إدارية شاغرة بـ وزارة الاقتصاد
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة بـ وزارة الاقتصاد

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بشركة السجل العقاري
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بشركة السجل العقاري

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ هيئة الطيران المدني
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ هيئة الطيران المدني

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في فروع شركة EY
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في فروع شركة EY

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في مطارات الدمام
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في مطارات الدمام

حصاد اليوم