وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة

الإثنين ١٦ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٤٧ مساءً
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة الزكاة

وأبرزت هيئة الزكاة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى: .

– مشرف التعريفات والقيود: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، ويفضل شهادة الماجستير

– أخصائي أول اختبار الاختراق وإدارة الثغرات الأمنية: شهادة البكالوريوس في تخصصات : (علوم الحاسب، الأمن السيبراني).، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 15 فبراير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (https://careers.zatca.gov.sa/search/?createNewAlert=false&q=&locationsearch=)

