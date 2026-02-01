Icon

وظائف إدارية شاغرة في هيئة سدايا

الأحد ١ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢١ مساءً
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مكاتب الهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة سدايا

وأبرزت هيئة سدايا، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي مستودعات مركزية.

– مدير قسم تقارير الإيرادات.

– مدير إدارة الإيرادات.

– مسؤول مراقبة الأصول والمخزون.

التقديم على الوظائف

وأوضحت هيئة سدايا، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 فبراير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

