حصاد اليوم
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في وزارة الطاقة

الخميس ١٩ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٤٣ مساءً
وظائف إدارية شاغرة في وزارة الطاقة
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت وزارة الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الوزارة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف وزارة الطاقة

وبيّنت وزارة الطاقة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أول التخطيط الفني للأراضي.

– أخصائي أول دعم إداري.

– أخصائي متابعة وتحليل أسواق البترول.

– أخصائي أول الصادر والوارد.

– خبير الصادر والوارد.

التقديم على الوظائف

وأوضحت وزارة الطاقة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 19 فبراير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (https://careers.moenergy.gov.sa/ar/job-search-results/)

