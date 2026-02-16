وظائف إدارية شاغرة لدى البنك الإسلامي

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيسي في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف البنك الإسلامي

وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير مخاطر السوق: شهادة الماجستير في تخصصات: (إدارة المخاطر، المالية، الاقتصاد المالي)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير الامتثال: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (القانون، إدارة المخاطر، القانون المالي، الامتثال التنظيمي)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 15 فبراير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (https://careers.isdb.org/search/?createNewAlert=false&q=&locationsearch=&optionsFacetsDD_customfield2=&optionsFacetsDD_customfield3=&optionsFacetsDD_dept=)