حصاد اليوم
وظائف

وظائف إدارية شاغرة لدى شركة التصنيع

السبت ٧ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٢:٣٦ مساءً
وظائف إدارية شاغرة لدى شركة التصنيع
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في كل من الرياض، وينبع.

تفاصيل وظائف التصنيع الوطنية

وأبرزت شركة التصنيع، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال (الرياض).

– أخصائي تطوير الأعمال (الرياض).

– مسؤول المستودع (ينبع).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة التصنيع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 فبراير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

