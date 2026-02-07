وظائف إدارية شاغرة لدى شركة التصنيع

9 مليارات ريال عقود استثمارية لأمانة الشرقية في 2025.. منجزات نوعية تجربة سريرية رائدة لعلاج أورام الدماغ لدى الأطفال ضبط 20237 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل في السعودية.. 32 متورطًا بجرائم مخلة بالشرف وظائف شاغرة بـ مركز أرامكو الطبي الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطينيًا بالرصاص الحي ويعتقل ثلاثة آخرين بالضفة الاتحاد الأوروبي يطلب من تيك توك تغيير “التصميم الإدماني” إلزام باريس سان جرمان بدفع 5.9 مليون يورو لمبابي مصرع شخصين في انهيار جليدي شمالي سلوفاكيا أمطار متفرقة على محافظة الأحساء أميركا تعيد نشر تحذير عاجل لرعاياها بمغادرة إيران
أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في كل من الرياض، وينبع.
وأبرزت شركة التصنيع، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال (الرياض).
– أخصائي تطوير الأعمال (الرياض).
– مسؤول المستودع (ينبع).
وأوضحت شركة التصنيع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 فبراير 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)