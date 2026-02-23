Icon

وظائف شاغرة في شركة معادن Icon وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة Icon وظائف شاغرة بشركة السجل العقاري Icon وظائف شاغرة في مطارات الدمام Icon دعاء الشيخ السديس في صلاة التراويح بالمسجد الحرام سابع ليالي رمضان Icon فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية السوري Icon مدير عام الجوازات يتفقّد سير العمل في صالات مطار الملك عبدالعزيز Icon إلغاء آلاف الرحلات الجوية بسبب عاصفة شتوية قوية في أمريكا Icon التدريب التقني تصرف 1000 ريال مكافأة المتدربين المتفوقين Icon ضبط 15 مقيمًا لاستغلالهم الرواسب في الشرقية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة

الإثنين ٢٣ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٥٤ مساءً
وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة الزكاة

وأبرزت هيئة الزكاة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة في شركة معادن

وظائف شاغرة في شركة معادن

وظائف شاغرة بشركة السجل العقاري

وظائف شاغرة بشركة السجل العقاري

– أخصائي استمرارية الأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الهندسة، تقنية المعلومات)، أو ما يعادلها.

– مدير قسم الموانئ البرية/ الدعم الميداني: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة تقنية المعلومات، علوم الحاسوب، إدارة الأعمال)، ويفضل شهادة الماجستير.

– محقق قضايا التهرب: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص إدارة الأعمال.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 فبراير 2026م.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة بفروع شركة الفنار
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بفروع شركة الفنار

حصاد اليوم
وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة سدايا
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة سدايا

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في شركة معادن
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة معادن

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ مجموعة التركي
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ مجموعة التركي

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في مجموعة الفطيم
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في مجموعة الفطيم

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى مركز أرامكو الطبي
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى مركز أرامكو الطبي

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في شركة السودة للتطوير
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة السودة للتطوير

حصاد اليوم