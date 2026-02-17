Icon

وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة سدايا

الثلاثاء ١٧ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٣٩ صباحاً
وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة سدايا
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مكاتب الهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة سدايا

وأبرزت هيئة سدايا، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي مشاريع.

– مسؤول مشاريع.

– مدير قسم تشغيل المشاريع.

– أخصائي حوكمة مشاريع.

– أخصائي أول حوكمة مشاريع.

– مدير إدارة الإجراءات والحوكمة.

– مدير الإدارة العامة لتطوير تقنيات الرؤية الحاسوبية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت هيئة سدايا، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 16 فبراير 2026م.

 

