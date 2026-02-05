Icon

وظائف إدارية شاغرة لدى وزارة الطاقة

الخميس ٥ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٨:٢٤ مساءً
وظائف إدارية شاغرة لدى وزارة الطاقة
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت وزارة الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الوزارة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف وزارة الطاقة

وبيّنت وزارة الطاقة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي خدمات موظفين.

– أخصائي أول تطوير أعمال.

– أخصائي تطوير أعمال.

– خبير التخطيط.

– أخصائي الدعم الاستشاري.

التقديم على الوظائف

وأوضحت وزارة الطاقة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 فبراير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

