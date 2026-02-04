Icon

وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة التصنيع

الأربعاء ٤ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٨:٤٧ مساءً
وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة التصنيع
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في كل من الرياض، والجبيل.

تفاصيل وظائف التصنيع الوطنية

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محلل أول/ تسويق المواد الكيميائية (الرياض).

– أخصائي أول الأمن السيبراني (الرياض).

– مخطط أول/ تخطيط الصيانة الدورية (الجبيل).

– مهندس مشاريع كهربائية (الجبيل).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 فبراير 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 إبريل 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

