وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة السودة

أعلنت شركة السودة للتطوير- إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة- عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مكاتب الشركة في كل من الرياض.
وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير الشؤون المالية والخزانة: شهادة البكالوريوس في تخصص المالية، أو أي تخصص ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.
– مدير المحاسبة العامة: شهادة البكالوريوس في تخصص المالية، أو أي تخصص ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.
– مهندس شبكات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسوب، تقنية المعلومات، هندسة الشبكات)، أو ما يعادلها.
وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 فبراير 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 إبريل 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)