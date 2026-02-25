Icon

البيوت القديمة في الباحة.. إرثٌ عمراني يستحضر أجواء رمضان

وظائف إدارية وهندسية شاغرة بـ هيئة الزكاة

الأربعاء ٢٥ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٥٠ مساءً
وظائف إدارية وهندسية شاغرة بـ هيئة الزكاة
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة الزكاة

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– باحث أول السياسات والضوابط.

– أخصائي أول التحقيقات المالية.

– مهندس أول تخطيط وتصميم المرافق الذكية.

– أخصائي تشغيل معدات الأمن.

– مدير أول مشروع.

التقديم على الوظائف

وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 فبراير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

