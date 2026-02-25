البيوت القديمة في الباحة.. إرثٌ عمراني يستحضر أجواء رمضان وظائف إدارية وهندسية شاغرة بـ هيئة الزكاة وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية الحصان مديرًا عامًا للمراكز الصحية والعيادات التخصصية الشاملة بوزارة الداخلية وظائف إدارية شاغرة في شركة كدانة وظائف شاغرة بـ البنك الإسلامي ابن معمر: “أصول الخيل” يستحضر تاريخ الدولة في يوم التأسيس ضبط مخالفة صحية في عيادة جلدية.. تصوير المراجعات أثناء جلسات الليزر نائب ترامب: نفضل الدبلوماسية مع إيران لكن الخيار العسكري متاح النصر يصعق النجمة بثلاثية في الشوط الأول بدوري روشن
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.
وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– باحث أول السياسات والضوابط.
– أخصائي أول التحقيقات المالية.
– مهندس أول تخطيط وتصميم المرافق الذكية.
– أخصائي تشغيل معدات الأمن.
– مدير أول مشروع.
وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 فبراير 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)