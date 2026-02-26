Icon

وظائف إدارية وهندسية شاغرة بوزارة الطاقة

الجمعة ٢٧ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٢:٤٥ صباحاً
وظائف إدارية وهندسية شاغرة بوزارة الطاقة
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت وزارة الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الوزارة في كل من الرياض، والباحة.

تفاصيل وظائف وزارة الطاقة

وبيّنت وزارة الطاقة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير التطوير والتخطيط التنظيمي.

– أخصائي تحليل وتخطيط تنفيذي.

– مدير مشروع مساعد.

– خبير التخطيط والأداء التنموي.

– أخصائي المخاطر والصمود.

التقديم على الوظائف

وأوضحت وزارة الطاقة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 فبراير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

