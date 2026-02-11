وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة سابك

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة الجبيل.

تفاصيل وظائف شركة سابك

وأبرزت شركة سابك، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي/ مراقب مالي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، إدارة الأعمال، الاقتصاد، المالية).

– مهندس اول الإنتاج: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية.

– محلل أول إدارة النقد: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، إدارة الأعمال، الاقتصاد، المالية).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة سابك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 فبراير 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 فبراير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)