حصاد اليوم
وظائف

وظائف إدارية وهندسية شاغرة في طيران أديل

الأربعاء ١١ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٠٣ صباحاً
وظائف إدارية وهندسية شاغرة في طيران أديل
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط الجوية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف طيران أديل

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي تكامل الأنظمة.

– أخصائي تخصيص الطائرات.

– أخصائي الضمان.

– مدير مركز الكفاءات.

– مدير عقود وضمانات الهندسة.

– مدير الضرائب والزكاة.

– محلل أول الإيرادات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة طيران أديل، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 فبراير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

